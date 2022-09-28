1. Ordu Komutanı Orgeneral Sivri, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 19 Ağustos'ta 1. Ordu Komutanlığına atanan Orgeneral Ali Sivri beraberinde 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve 54 Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ile Vali Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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