Son Dakika Haberleri: 1 Tonluk Uyuşturucu Operasyonunda Binbaşı ile Birlikte 18 Kişi Tutuklandı

1 Tonluk Uyuşturucu Operasyonunda Binbaşı ile Birlikte 18 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir tatil köyüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 18'i tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 Tonluk Uyuşturucu Operasyonunda Binbaşı ile Birlikte 18 Kişi Tutuklandı, System.String[]
İZMİR'in Aliağa ilçesindeki bir tatil köyüne düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 18'i tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu madde kaçakçılığı soruşturması kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 9 Ocak günü sabah saatlerinde Aliağa'daki bir tatil köyüne operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 1 ton skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ilk etapta Adem Ç., Mehmet Ç., Tuncay K., Süleyman Ç., Mehmet Fatih Ç., Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö., Suriye uyruklu Abdulkerim M., Hasan A., Abdulkerim El M. ve yabancı uyruklu İlham B. gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan ekipler, soruşturmayı genişleterek bir dizi operasyon daha gerçekleştirdi. Soruşma kapsamında 1 ton skunk esrar maddesi ele geçirilirken, toplam 20 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Aralarında Hakkari Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da bulunduğu 18 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:26 Kaynak: DHA

Jandarma, Çukurca, Güncel
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