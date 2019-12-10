Van'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla "Ses ver Türkiye!" sloganıyla basın açıklaması yaptı.

İHH Van Temsilciği binasında bir araya sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) dönem sözcüsü Ali Ramazan Güler, Suriye, Mısır ve Doğu Türkistan'da her yıl yüzlerce insana sistematik şekilde işkence uygulandığına dikkati çekti.

İnsan hakları kuruluşların tahminlerine göre son 10 yılda 10 bini aşkın Uygur'un öldürüldüğünü belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bölgede halen 1 milyondan fazla Uygur, 'eğitim kampı' adı altında kurulan toplama kamplarında tutulmakta, burada insanların inançlarına aykırı dahi olsa zorla ideolojik eğitimler verilmekte ve potansiyel tehdit olarak görülenler cezalandırılmaktadır. Son birkaç yıldır yapılan bir uygulama ile Uygurların evlerine yönelik zorunlu ziyaretler, gerekçesiz baskınlar ve Uygur-Çinli zorunlu akraba olma uygulamaları insanları ürkütmektedir."

Çok sayıda Uygur aydını ve kanaat önderinin de haksız yere tutuklandığını ve hayatını kaybettiğini aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Çin'deki zulmü aratmayan ihlallerin bir diğer adresi ise Mısır'daki Sisi diktatörlüğüdür. 2013'teki darbenin ilk zamanlarındaki katliamlar zamanla azalsa da, siyasi muhaliflere yo¨nelik kac¸ırma, gizli alıkoyma, is¸kence ve infaz gibi en agˆır insan hakları ihlalleri sistematik olarak devam etmektedir. Mısır rejimi cezaevlerinde c¸ogˆu I·hvan üyesi siyasi gruplardan tutuklu insan sayısının 40 binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Yüzlerce kişiye idam cezası verilmiş ve maalesef bu idamların bir kısmı ailelere bile haber vermeden infaz edilmiştir. Seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ise 7 yıllık işkence ve kötü muameleye daha fazla dayanamayarak bu yıl mahkemede duruşma esnasında hayatını kaybetmiştir."

Suriye'de sivil yerleşim bölgelerine yönelik rejim saldırılarında en az 3 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Güler, "2011'den beri çatışmalarda veya hapishanelerde bir şekilde öldürülen sivillerin sayısı yarım milyonu aşmıştır. Sivillere yönelik tehditler nedeniyle Suriye içinde 6 milyon sivil yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalırken, 5 milyona yakın kişi ülke dışında mülteci konumuna düşürülmüştür. İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde insan eliyle üretilmiş felaketler azalmamış, aksine artmıştır. Bu gidişatı değiştirip karamsar tablodan kurtulmanın yolu, adil bir küresel düzen kurmaktan geçmektedir. Bunun için tüm mazlumların ortaklaştığı sivil dayanışma zamanı gelmiştir." dedi.

Açıklamanın ardından İHH gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından yazılan mektuplar, Mısır'daki Tora Cezaevi'ne gönderildi.