Bolu'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği (İHH) öncülüğünde İzzet Baysal Caddesi'nin trafiğe kapalı alanında bir araya gelen gönüllüler adına basın açıklamasını okuyan Bolu İHH Başkanı Fethi Sarımsakcı, temel hakları güvence altına almak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilan edilişinin üzerinden 71 yıl geçtiğini anımsattı.

Batının yol açtığı dünya savaşlarında milyonlarca sivilin hayatını kaybetmesinden sonra İkinci Dünya Savaşı ardından ilan edilen bildirgeyle, yaşam hakkı, eşitlik ilkesi, masumiyet karinesi ve daha birçok temel hak sıralanarak, bunların her koşulda dokunulmazlığının kabul edildiğine dikkat çeken Sarımsakcı, "Aradan geçen zamana rağmen, bugünkü küresel tablo göstermektedir ki ihlallerin önlenmesi konusunda insanlık hala geçer not alamamıştır. Aksine, bugün uluslararası siyaset insan haklarını ve değerlerini bir kez daha yitirmiş görünmektedir. Üstelik temel haklar konusunda tüm insanlar eşit olduğu halde, birilerinin hayatı hala diğerlerinden daha değerli görülmektedir." dedi.

Sarımsakcı, kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören batının bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girmişken, dünyanın diğer ülkelerinde sivillere yönelik her türlü ihlalin "güvenlik" perdesi altında meşrulaştırıldığına vurgu yaptı.

İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde insan eliyle üretilmiş felaketlerin azalmadığına da değinen Sarımsakcı, "Aksine bu bölgelerdeki felaketler artmıştır. Bu gidişatı değiştirip karamsar tablodan kurtulmanın yolu, adil bir küresel düzen kurmaktan geçmektedir. Bunun için tüm mazlumların ortaklaştığı sivil dayanışma zamanı gelmiştir. Ses ver Türkiye!" şeklinde konuştu.