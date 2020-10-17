10. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali sanal ortamda başladı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından Bursa Fotoğraf Sanatı Derneğinin (BUFSAD) destekleriyle bu yıl 10'uncusu düzenlenen Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), bu sene "uzak/yakın" temasıyla sanal ortamda kapılarını açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'den ve dünyadan birçok fotoğraf sanatçısını her yıl Bursa'da buluşturan BursaFotoFest, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sanal ortamda kapılarını açtı. 10'uncusu yapılan festival, 16-24 Ekim tarihlerinde sosyal medya üzerinden fotoğraf severleri usta isimlerle buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğinde BUFSAD'ın katkılarıyla hazırlanan festivale, 62'si yurtdışından, 255 yurt içinden ve 101'i de Bursa'dan olmak üzere toplam 418 sergi başvuru yaptı.

Küratörlüğünü Kamil Fırat'ın üstlendiği festivalde 151 eser sergileniyor. Usta fotoğrafçıların projeleriyle beraber 166 sergide 2 bin 200'den fazla fotoğrafın bulunduğu festivalde, söyleşi ve atölye çalışmaları da BursaFotoFest'in youtube sayfasında yayınlanıyor. Sergiler için web ortamında sanal bir fuar alanı tasarlanırken, "www.bursaphotofest.org" adresinde yer alan sanal sergi alanı kuşbakışı olarak gezilebiliyor, söyleşi, sergi ve diğer programları takip edebiliyor.

Türkiye'nin ilk sanal fotoğraf festivali olma özelliğini taşıyan festivalin açılış töreni sosyal medya üzerinden yapıldı. Programa bağlanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, FotoFest'in artık Bursa'nın sembol değerlerinden biri haline geldiğini ifade etti.

Pandemi sürecine rağmen festivalin devam etmesini arzuladıklarını belirten Aktaş, ilk defa sanal ortamda düzenlendiğini hatırlattı. "Uzak/yakın" temasıyla düzenlenen festivalin ilkinin 2011 yılında yapıldığını anımsatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bursa Fotoğraf Festivali'nin başlatılmasına öncülük eden Recep Altepe'ye teşekkür ediyorum. Semih Pala'yı rahmetle anıyorum. Her sene bir yabancı ülkeyi ağırlıyorduk. Bir tema beliriyorduk. Bu senede konumuz 'uygarlık' olacaktı ancak pandemi sebebiyle planlar değişti. İstişareler sonucunda "uzak/yakın" teması belirlendi. 18 farklı ülkeden katılım oldu. Yerli ve yabancı 270 fotoğraf sanatçısı, 166 sergide yer alan 2 bin 200'den fazla fotoğrafıyla katıldı. Dünyanın en ünlü fotoğraf ajanslarından biri olan Panos Pictures'tan Tim Dirven 'Kaderin dönüşümü' ve Hossein Fatemi 'Standoff at standing rock' çalışmalarıyla festivale zenginlik katacak. Onur konuğumuz ise foto muhabiri Ozan Sağdıç."

Türkiye'den 22 farklı şehirden fotoğrafçıların sergilerinin festivalde yer aldığını anlatan Aktaş, "Festivalin sanal ortamda yapılması bizler için de farklı bir deneyim oluyor. Temennimiz, 2021'de tekrar bir araya gelerek festivali düzenlemek. Önemli olan süreci devam ettirmekti. Fotoğraf bir kültür ve yaşam biçimidir. Festivale katkı koyan ve katılan tüm fotoğraf severlere teşekkür ediyorum. Bursa Kent Konseyi ve BUFSAD ile birlikte süreci bundan sonraki yıllarda da devam ettirmek için kararlıyız. 2020 FotoFest hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da fotoğrafın geçmişe ışık tutan ve geleceğe yol gösteren bir kültür olduğunu belirtti. Festivalin uzun yıllar devam etmesini arzuladıklarını vurgulayan Orhan, BursaFotoFest'in etkisi bakımından şehrin gurur kaynağı olduğunu aktardı.

BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ise daha önce kimsenin denemediği bir ortamda festival heyecanı yaşadıklarını belirtti. Savaş, biraz buruk olmasına rağmen festivalin bu sene yapılması için atılan adımların önemine değindi.

FotoFest Küratörü Kamil Fırat da bu sene 10'uncusu yapılan festivalin hiç hayal etmedikleri şekilde hayat bulduğunu, her sene fotoğraf tutkunlarını Bursa'da ağırladıklarını ancak bu sene festivalin onların evlerine konuk olduğunu ifade etti. Pandemi sürecinde birçok etkinliğin iptal edildiğini anımsatan Fırat, "Bu tür organizasyonların sürekli ve sürdürülebilir olması önemli. Bu yüzden BursaFotoFest, Bursa'nın en önemli markalarından biri haline geldi. Festivali başlatan, sürdüren ve katılan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından program, festivalin onur konuğu Ozan Sağdıç'ın 'Fotoğrafta 60 yıl' konulu söyleşisiyle devam etti. Küratör Kamil Fırat'ın yönettiği söyleşide, fotoğraf ve fotoğraf sanatı üzerinde harcanan bir ömür üzerine bir sohbet gerçekleştirildi.