"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Rasim Arı, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Becel, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu ve milli mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 82. yılında rahmet, şükran ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, sadece Türk milleti için değil, dünya tarihi açısından da istisnai bir şahsiyet olduğunu kaydeden Becel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, elde ettiği zaferler ve kurucusu olduğu Cumhuriyetimiz ile saygın bir lider olarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bugün onun işaret ettiği çağdaş aydınlık yolda, milletimizin tüm bireyleriyle kenetlenerek, Cumhuriyetin kazanımlarının bilinciyle gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Rasim Arı ise mesajında, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin bağımsızlığının kılavuzu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile dünya tarihine damga vuran bir lider olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdığını belirtti.

Atatürk'ün, kendisini milletine adayan, milletinin her alanda yücelmesi için çaba gösteren ve elde ettiği başarılarla başka milletlere örnek olan büyük bir devlet adamı olduğunu kaydeden Arı, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz Türk milleti geçmişte olduğu gibi birliğimizi ve kardeşliğimizi hedef almaya çalışanlar karşısında Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyete ve milli iradeye sahip çıkmaya devam ediyor. Bizler de bu kutsal vatanı korumak, gelecek nesillere güçlü, müreffeh ve dünyada söz sahibi bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu düşüncelerle vefatının 82'nci yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile birlikte milleti için canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."