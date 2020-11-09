10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Karaömeroğlu, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

10 Kasım'ın Türk milleti için, Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günü olduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz Atatürk'ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlamak ve gelecek nesillere doğru aktarmak bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Ancak yalnız 10 Kasımlarda değil, her daim, Atatürk'ün mücadele azmi, bizlere yüklediği sorumluluklar ve gösterdiği hedefler tekrar tekrar hatırlanmalıdır. Gelecek nesillerimizin Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağı, ülkemizin ve şehrimizin ışığını daha da parlatmak için aynı kararlılıkla, yoluna devam edecekleri inancıyla, vefatının 82. yıl dönümünde devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun."