10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, şükran ve rahmetle andığını belirtti.

Atatürk'ün, övgüye değer birçok üstün meziyeti şahsında toplayan büyük bir fikir ve devlet adamı olduğunu vurgulayan Kendirli, şöyle devam etti:

"10 Kasım, sadece yas günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyetini geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz günler olmalıdır. Bizler de milletçe Gazi Mustafa Kemal'in açtığı yolda, var gücümüzle çalışarak ilerlemeye devam edeceğiz. Bu vesile ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu da Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Anadolu aydınlanmasının öncüsü ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 82. ölüm yıl dönümünde, saygı, rahmet ve giderek büyüyen özlemle andığını ifade etti.

Atatürk'ün, dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış büyük bir devlet adamı olduğuna dikkati çeken Ekicioğlu, "Biliyoruz ki, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak, kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyete, demokrasiye, özgürlüklere, bağımsızlığa daha fazla sahip çıkmak demektir. Cumhuriyetimizin kurucusu, ülkemizin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında, bizlere en büyük emaneti olan Cumhuriyetimize sahip çıkacağımıza söz vererek, onu bu ölüm yıl dönümünde bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Seyfi de Atatürk'ün, yaşamı boyunca birçok başarıya imza atan, kurtuluş mücadelesinde ve Cumhuriyetin kurulmasında önderlik eden büyük bir komutan olduğunu aktardı.

Atatürk'ün, sahip olduğu azim ve kararlılığıyla kendisini adadığı Türk milletinin önderi olduğunu vurgulayan Seyfi, şunları kaydetti:

"Atatürk, milletine umut olmuş, ufuk olmuş, sarsılmaz azim ve mücadelesiyle kahraman silah arkadaşlarıyla vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur. Muasır medeniyetler ufkuna ulaşmamız için Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş çizgisinden ayrılmadan büyümek ve gelişmek için daha fazla gayret etmemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum."