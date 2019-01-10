Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır ile Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır ile Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Isır, mesajında, basının, geçmişten bugüne önemli bir gelişme göstererek yazılı ve görsel boyutlarla teknolojik gelişmeler ışığında sanal ortamda da etkinliğini ve gücünü arttırdığını kaydetti.

Türkiye'de gazetecilerin demokrasinin güçlenmesine katkı sağladığını, bu gelişmelerde görevini fedakarca yapan basın çalışanlarının büyük payı olduğunu belirten Isır, şu ifadeleri kullandı:

"İlimizin tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine de önemli katkılar sağlayan yerel basın çalışanlarının bugüne kadar gösterdikleri gayreti yürekten kutluyoruz, bundan sonra da tüm gazetecilerimize başarılar diliyorum."

Başkan Püsküllü'nün mesajı

Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü de mesajında, gazetecilerin insanların bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma gibi önemli değerleri içinde barındıran bir meslek icra ettiklerini vurguladı.

Basın mensuplarının, vatandaşla dünya arasında köprü görevi üstlendiğini belirten Püsküllü, şunları kaydetti:

"Bu önemli görevi yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve haberdar etmek için verdikleri mücadele her türlü övgüye layıktır. İlimizin ve ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesini gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik ediyor, görevi başında hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, tüm basın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:25 Kaynak: AA

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