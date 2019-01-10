Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Aadpazarı ilçesindeki bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında konuşan Vali Nayir, gazeteciliğin bir eğitim görevi olduğunu, basın mensuplarına bu alanda büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.
Gazetecilerin yaptığı işin zor ve meşakkatli olduğuna değinen Nayir, medyanın toplumda güç ifade eden hususlardan biri olduğunu belirtti.
Bugünün aynı zamanda İdareciler Günü olduğunu anımsatan Nayir, gazetecilerle sorumluluklarını ortak gördüğüne değindi.
Basın mensuplarının zaman ve yer mefhumu gözetmeden çalıştıklarını dile getiren Nayir, "İlkeleri, prensipleri olan bir görev yapıyorsunuz. Bizler yürüttüğümüz kamu görevlerindeki önemi sizlerin de yürüttüğünüz gazetecilikte yine bir kamu görevi olarak, sorumluluğunu hissederek yaptığınıza inanıyoruz. Kamu görevini yürütürken bizler sizleri bir ayna olarak görüyoruz. Sizler bizim aynamızsınız. Yürüttüğümüz faaliyetlerin neler olduğunu, halktaki tepkisinin neler olduğunu sizlerle anlamaya çalışıyoruz. Sizler bizim bağımızsınız. Halkın bizden olan taleplerini sizden anlamaya çalışıyoruz. Sizler bizim gözümüzsünüz aynı zamanda bizim göremediğimiz şeyleri sizin üzerinizden görmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
"Gazetecilik görevi bir eğitim görevi"
Gazeteciliğin, yorum ve eleştirileriyle yönetimleri daha iyiye yönlendiren bir meslek olduğunu vurgulayan Nayir, bu mesleğin aynı zamanda halkın haber alma ve bilgilendirme ihtiyacını karşılayan önemli bir eğitim görevi olduğunu kaydetti.
Ortak paydanın Sakarya olduğunu aktaran Nayir, şöyle devam etti:
"Temennimiz, insanımızı daha iyiye yönelterek Sakarya'mızın adının güzel haberlerle olumlu haberlerle örnek haberlerle duyurulmasını sağlamak. Ortak paydamız Sakarya'mız. Sakarya için yapılacak her şeyde biz tekliflere, önerilere açığız. Sizlerle birlikte çalışmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Ben tekrar gününüz hayırlı olsun diyorum. Sağlıkla sıhhatle bu görevi yapmanızı temenni ediyorum. Aranızdan ayrılan, ebediyete intikal etmiş olan gazetecilerimiz varsa Allah'tan rahmet diliyorum."
Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe
'nin Vali Nayir'e teşekkürlerini ilettiği programda İl Emniyet Müdürü Fatih
Kaya ve İl Jandarma
Komutanı Albay Cengiz Yiğit de yer aldı.