Bitlis
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Sosyal Güvenlik Kurumu
Müdürü Sadullah Korkut
, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Çağatay, mesajında, ülkede gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan ve Türk basınında bir dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle her yıl bu tarihin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını belirtti.
Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazetecilerin, ilkeli yayıncılık anlayışıyla olayları tarafsız şekilde halka aktardığını ifade eden Çağatay, şunları kaydetti:
"Ulusal basınımızın yanında güzel ilimizde ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden bizlerin haberdar olmasını sağlayan, yerel basınımız her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle emeklerini ortaya koyarak başarıyla görev yapmaktadır.
Gazetecilik, özellikle çok büyük fedakarlık isteyen ve zor şartlarda yapılan bir meslektir. Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan gazetecilerimiz zor şartlarda ve sorumluluk duygusuyla vatandaşları gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışırken önemli bir kamu görevini de icra etmektedir. Bitlis Valiliği
olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor. Tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Rektör Yardım ise 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün 58'nci yılının kutlandığını belirterek, Türkiye
'nin basın özgürlüğü, en yeni iletişim teknolojileri, internet gazeteciliği ve sosyal medya konularında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını kaydetti.
İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeyle yerel ve ulusal medyanın, ülke ve dünyadaki gelişmeleri gerek hızlı ve etkili haber verme gerekse toplumu bilgilendirme bakımından geliştiğini vurgulayan Yardım, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynadığı gerçeğinden hareketle basın veya medya çalışanlarımızın, mesleklerini icra ederken toplumumuzun hassasiyetlerini ve ülkenin durumunu göz önünde bulundurmaya özen göstermeleri büyük önem arz etmektedir. Evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan, ülkemizin daha çok tanıtılmaya ihtiyacı olan ilimizin, üniversitemizin ve en önemlisi halkımızın talep ve beklentilerini doğru şekilde yansıtarak kamusal bir görevi yerine getiren tüm basın çalışanlarının ve Bitlis'teki medya ve basın çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."
Korkut da tarafsız ve ilkeli bakış açılarıyla toplumu aydınlatan ve bilgilendiren, her türlü zor şartlarda çalışmalarını sürdüren basın mensuplarının gününü kutladığını belirtti.
Korkmaz, ülkenin geleceği için tarafsız şekilde çalışan gazetecilerin ve gazetenin hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanların 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.