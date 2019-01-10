10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti
(NGC) tarafından 10 Ocak Gazeteciler Günü
dolayısıyla program düzenlendi.
NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezindeki programda konuşan Türkiye
Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici, gazetecilerin kamuoyuna doğru bilgileri aktarabilmek amacıyla fedakarca çalıştığını belirtti.
Ekici, "Günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlar altında çalışıp, sorumluluk duygusu içinde toplumu bilgilendiren, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren basının, demokrasinin gelişmesinde çok önemli katkıları vardır. Basın mensupları, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için yeri gelince canını ortaya koyarak görev yaparken, sorunlarının çözülmesi, hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları görevlerini daha iyi yapmalarını sağlayacaktır." dedi.
Program sonunda kentte görev yapan basın mensupları sahneye davet edilirken, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş
, günün anısına gazetecilerin fotoğrafını çekti.
Etkinliğe, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit
, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, NEVÜ Rektör
yardımcıları Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şaşırmaz, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, gazeteciler ve davetliler katıldı.