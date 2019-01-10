Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

20 dakika önce

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) tarafından 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.


NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezindeki programda konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve NGC Başkanı Bayram Ekici, gazetecilerin kamuoyuna doğru bilgileri aktarabilmek amacıyla fedakarca çalıştığını belirtti.


Ekici, "Günün her saatinde haber peşinde koşan, zor şartlar altında çalışıp, sorumluluk duygusu içinde toplumu bilgilendiren, halkın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getiren basının, demokrasinin gelişmesinde çok önemli katkıları vardır. Basın mensupları, mesleklerinin gereğini yerine getirmek için yeri gelince canını ortaya koyarak görev yaparken, sorunlarının çözülmesi, hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları görevlerini daha iyi yapmalarını sağlayacaktır." dedi.


Program sonunda kentte görev yapan basın mensupları sahneye davet edilirken, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, günün anısına gazetecilerin fotoğrafını çekti.


Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, NEVÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şaşırmaz, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, gazeteciler ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:37 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı Demet Şener Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 16:57:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]