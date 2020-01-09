10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Vali Şentürk mesajında, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri olduğunu vurguladı.

İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu gazeteciliğin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirten Şentürk, "Meslek ilkelerini ve etiğini göz önünde tutarak, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. İlimizde görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tüzün de basın mensuplarının toplumsal hayattaki önemine değindi.

Prof. Dr. Taş ise medya çalışanlarının, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki yükümlülüklerini en iyi biçimde yerine getirmek için gösterdikleri çabaların takdire şayan olduğunu ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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