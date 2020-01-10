10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

6 saat önce

Aile Sosyal ve Çalışma Hizmetleri İl Müdürü Mehmet Karaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]

Aile Sosyal ve Çalışma Hizmetleri İl Müdürü Mehmet Karaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

İl Müdürü Karaman, AA muhabirleri Özgün Tiran ve Ufuk Ertop ile sohbet ederek günlerini kutladı.

Gazetecilerin fedakarca çalıştıklarını ifade eden Karaman, gerek kurumun gerekse kentin tanıtımı için emek sarf eden basın mensuplarına teşekkür etti.

AA'nın çalışmalarını da yakından takip ettiklerini anlatan Karaman, AA'nın Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu sözlerine ekledi.

Karaman, sevgi evlerinde kalan öğrenciler tarafından yağlı boya hazırlanan resmi hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:48 Kaynak: AA
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