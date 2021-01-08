10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru

08.01.2021 15:33
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru, System.String[]

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ve dernek üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ve dernek üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Edirne Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Çalışkan, AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran ve muhabirlerin gazeteciler gününü kutladı.

Gazetecilerin gece gündüz demeden özveriyle çalışarak vatandaşlara bilgi akışı sağladığını belirtti.

Çalışkan, gazetecilere çalışmalarında başarı diledi.

-Belediye Başkanı Gürkan'ın mesajı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, mesajında, gazetecilerin her şartta ve koşulda fedakarca görev yaparak halkın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Gazeteciler gününü kutlayan Gürkan, şunları kaydetti:

"Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber alma, bilgi edinme hakkını dürüst biçimde kullanır. Kamuoyunu bilgilendirmek adına her şart ve durumda doğru bilgiye ulaşabilmek için fedakarca görev yapan basın mensuplarımız; kentimizde de gerçekten insanüstü bir gayretle mesleklerini icra etmektedir. Kovid-19 sürecinde de basın mensuplarımız sağlıklarını riske atarak, doğru ve tarafsız bilgiye ulaşabilmek için sahada görev yapmaya ve Edirne halkını bilgilendirmeye devam etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle evrensellik ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, ülkesinin menfaatlerini göz ardı etmeden gazetecilik yaparak kamuoyunu aydınlatan, her an haber peşinde koşan, kentimizin, belediyemizin ve halkımızın talep ve beklentilerini doğru bir şekilde yansıtarak kamusal bir görevi yerine getiren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

TÜ Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu'nun mesajı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, demokratik bir toplumun temel unsurlarından birinin de halkın doğru ve tarafsız bir şekilde haber almasını sağlamak olduğunu belirtti.

Gece gündüz demeden zor şartlar altında fedakarca çalışarak halkın bilgilendirilmesini sağlayan basın mensubunun aynı zamanda kamuoyunda bir denetleme görevi üstlenerek demokrasinin gelişimine katkı sağladığını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Teknolojinin ve medya imkanlarının günümüzde hızla gelişerek değişmesine rağmen mesleki ilke ve değerlerin değişmeyecek olması, gazetecilik mesleğinin geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de saygınlığının devam edeceğini göstermektedir.

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında; bağımsız, şeffaf, tarafsız ve ilkeli hareket ederek doğru bilginin aktarılması için yoğun emek sarf eden tüm gazeteci dostlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, mesleklerini icra ederken hayatını kaybeden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum."

EGD Başkanı Sarıları

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Derya Sarıları mesajında, gazetecilerin demokrasinin önemli unsurlarından olduğunu belirtti.

Gazetecilerin özveriyle çalıştıklarını aktaran Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Televizyon, radyo, internet gazeteciliği ve basılı gazetelerde görev yapan meslektaşlarımızı ve arkadaşlarımızı taktir etmeden geçemeyeceğim. Özverili şekilde, gecesini gündüzüne katarak fedakarca görevini sürdüren herkesi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar.

Zor şartlar altında çalışan basın mensuplarına görevlerini yaparken tüm kişi, kurum ve kuruluşların yardımcı olmasını bekliyoruz. Bu yardım haberlerin doğru, objektif ve hızlı olarak yansıtılmasına da katkı sağlayacaktır."

Gazeteciler Günü, Trakya Bölgesi, Edirne, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada Sevgilisini vahşice öldürüp bavulda saklayan sanık müebbet yedi, son sözü "Benim de hayatım mahvoldu" oldu Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum
Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi         
15:20
Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti Vedat Muriqi, Lazio'da kalmak istediğini söyleyip G.Saray'ı reddetti         
14:46
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü         
13:15
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'in yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti         
12:18
Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı         
11:44
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu         
11:13
KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi KKTC'de anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden çocuğun Mavi Balina oyunundan etkilendiği iddia edildi         
11:00
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 15:37:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne doğru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei