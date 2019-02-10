10 Şubat Pazar Spor Gündemi
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SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor 16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor19.00 Galatasaray - TrabzonsporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlı takımda Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:43 Kaynak: DHA
Beşiktaş - Bursaspor Maçının VAR Hakemi Hüseyin Göçek Oldu
Trabzonspor'da Sakatlığını Atlatan Jose Sosa Galatasaray Maçının Kadrosuna Alındı
Medipol Başakşehir, BB Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı
Burak Yılmaz Gol Attıktan Sonra Stat Hoparlöründen Çalan Şarkı Dikkat Çekti