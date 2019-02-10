Son Dakika Haberleri: 10 Şubat Pazar Spor Gündemi

10 Şubat Pazar Spor Gündemi

1 saat önce

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor 16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor19.00 Galatasaray - TrabzonsporBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlı takımda Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

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SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Atiker Konyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor  

16.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor

19.00 Galatasaray - Trabzonspor

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlı takımda Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Balıkesirspor Baltok - Tetiş Yapı Elazığspor  

13.30 Boluspor - Afjet Afyonspor  

16.00 Adanaspor - Altay  

16.00 İstanbulspor - Adana Demirspor  

19.00 Denizlispor - Altınordu  

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.30 Tottenham - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

20.00 Fortuna Düsseldorf - Stuttgart   (Ozan Kabak - Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

17.00 Nantes - Nimes  (Umut Bozok)

TFF 2. ve TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları tamamlanacak.

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - Arel Üniv. Büyükçekmece

17.30 TOFAŞ - Afyon Belediyespor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Gündoğdu Adana Basketbol - Bellona Kayseri Basketbol

16.00 İstanbul Üniversitesi - Fenerbahçe

16.30 Hatay BŞB - İzmit Belediyespor

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Beşiktaş - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

14.00 Vakıfbank - Halkbank

15.00 Aydın Büyükşehir Bld. - Fenerbahçe Opet

16.00 Karayolları - Eczacıbaşı VitrA

17.00 Çanakkale Bld. - Türk Hava Yolları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:43 Kaynak: DHA

Evkur, Atiker Konyaspor, Spor
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