10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Başladı

27.01.2026 09:42
Bakan Kacır, 10. Antarktika Seferi'nin Türkiye'nin bilim alanındaki hedeflerine katkı sunacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetinin, önceki yıllarda başlatılan araştırmaların devamı niteliğinde bir takım çalışmalar yürüteceğini belirterek, "Malumunuz hedefimiz Antarktika Anlaşmalar Sistemi içerisinde danışman ülke statüsü kazanmak ve Antarktika'da kalıcı bir Türk Bilim Araştırma Enstitüsü kurmak. İnşallah bu hedeflere yönelik halihazırda Antarktika'da bulunan Türk Bilim Araştırma Kampı'nda yürütülecek çalışmalar çok kıymetli katkılar sunacak." dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin heyeti, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı.

Bakan Kacır, heyetin uğurlanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "2017 yılından bu yana Türk bilim insanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kutup bilim seferleri gerçekleştiriyor. Bugüne dek 9 Antarktika ve 5 Arktik seferi düzenledik. 200'den fazla Türk bilim insanı bu seferlere katıldı ve 150'den fazla bilimsel araştırma projesine dahil oldu. Yine bu seferlerde bugüne dek 30'dan fazla yabancı araştırmacıyı da Türk bilim seferlerinde misafir etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Bu seferlerin Türk bilim dünyasının istisnai yeryüzü koşullarına sahip kutup bölgelerinde çok nitelikli bilimsel araştırma projeleri yürütmesine vesile olduğunu belirten Kacır, "Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde bu seferlerin en uygun koşullarda bilim insanlarımızca hayata geçirilmesi için gayret gösteriyoruz. Bir yurt dışından misafirimiz, 17 bilim insanı ve onlara eşlik eden heyet mensupları önümüzdeki haftalar boyunca Antarktika'da özellikle iklim değişikliğine yönelik nitelikli araştırmalar gerçekleştirecekler. Aynı zamanda önceki yıllarda başladığımız araştırmaların devamı niteliğinde birtakım çalışmalar yürütecekler. Malumunuz hedefimiz Antarktika Anlaşmalar Sistemi içerisinde danışman ülke statüsü kazanmak ve Antarktika'da bir kalıcı Türk Bilim Araştırma Enstitüsü kurmak. İnşallah bu hedeflere yönelik halihazırda Antarktika'da bulunan Türk Bilim Araştırma Kampı'nda yürütülecek çalışmalar çok kıymetli katkılar sunacak." diye konuştu.

"Güney ve Kuzey kutbu artık her uluslararası gündemin en üst sıralarında yer alıyor"

Kacır, 35 farklı uluslararası kurumla ortak çalışmalar yürüttüklerini ve bu anlamda kutup araştırmaları seferlerinin Türkiye'nin küresel bilim sahnesinde daha güçlü şekilde yer almasına çok kıymetli katkılar sunduğunu söyledi.

Bütün dünyanın gündeminde kutupların artık daha fazla yer tuttuğunu vurgulayan Kacır, "Gerek Antarktika gerek Arktik, Güney ve Kuzey kutbu artık her ülkenin ve uluslararası gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Dolayısıyla bu çalışmalarda bilimsel kabiliyetlerimizi daha ileri seviyelere çıkarmamız, Türk bilim insanlarının istisnai yeryüzü koşulları üzerine araştırmalarını bu bilim seferleri vasıtasıyla yapması, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji vizyonuna, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde ortaya koyduğumuz hedeflere ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize çok kıymetli katkılar sunacaktır." dedi.

"İşte Türk gençliği işte TEKNOFEST kuşağı"

Kacır, Türk bilim insanlarına bu seferlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan subayların da eşlik ettiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Malumunuz geçtiğimiz yıl bilim üssü kurmayı hedeflediğimiz Horseshoe Adası'nın deniz tabanı haritasını çıkarmıştık ve bu haritayı da TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde saygı değer Milli Savunma Bakanımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmiştik. Şimdi bu yılki seferde o haritanın devamı niteliğinde çalışmalar yürütülecek. Yine bunun yanında geçtiğimiz yıllarda Antarktika'da kurduğumuz ölçüm istasyonundan meteorolojik veriler güncellenerek alınmaya devam edilecek. Tüm bu çalışmalar aslında Türk Bilim Dünyası'nın küresel ölçekte iklim değişikliği meselesine bilimsel düzeyde sunacağı katkılara çok önemli kazanımlar sağlamış olacak."

Kutup araştırmalarının özellikle uluslararası ilişkiler anlamında da çok kıymetli çalışmalar olduğunu vurgulayan Kacır, "Biz bugüne dek 15 farklı ülkeyle ikili anlaşmalar imzaladık kutup araştırmaları alanında. Yine bilim insanlarımıza TEKNOFEST Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda bu yıl şampiyon olan 3 lise öğrencimiz, Aydın'dan ve Ankara'dan 3 lise öğrencimiz de eşlik edecekler. Lise öğrencilerimizi de tebrik etmek istiyorum, hem onları hem öğretmenlerini, ailelerini. Gerçekten lise çağında böyle bir sefere katılmak aslında Türkiye'nin gençlerimize gelecek adına sunduğu vizyonun en önemli göstergelerinden biridir diye düşünüyorum. 'İşte Türk gençliği işte TEKNOFEST kuşağı kutuplara uzanan bir bilimsel araştırma heyecanıyla Türkiye'nin aydınlık yarınları olacaktır' diyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferimizi tamamladıktan sonra 6. Arktik Bilim Seferimize hazırlanacağız ve bütün bu gayretli çalışmalar dolu dizgin devam edecek. Ben bu sefere katılan ve 1 Mart tarihine kadar kutuplarda Türkiye'nin bayrağını dalgalandıracak ve Türkiye adına bilimsel araştırmalar yürütecek tüm bilim insanlarına şükranlarımı ve başarı dileklerimi sunuyorum. Yolları açık olsun. 'İnşallah salimen yine başarılı bir seferi tamamlayıp ülkemize dönsünler' diyorum."

"Her sene aynı heyecanı yaşıyoruz"

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, bu sene Türkiye Cumhuriyeti'nin 10'uncu Antarktika Bilim Seferi için hazır olduklarını ifade ederek, "Her sene aynı heyecanı yaşıyoruz. Çıkışımız İstanbul ama katılımcılarımızın tabi ki hepsi İstanbul'da ikamet etmiyor. Türkiye'nin dört bir yanından hem üniversitelerden hocalarımız hem de iştirak eden kurumlarımızdan katılımcılarımız artı lise öğrencilerimiz olmak üzere bugün İstanbul Havalimanı'nda bir araya geldik. İlk uçuşumuzu biz Sao Paulo, akabinde Santiago'ya uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Bu aşamalarda Türk Hava Yolları (THY) ile olmanın da büyük mutluluğunu yaşayacağız inşallah." dedi.

Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Antarktika için söylemek gerekirse, milyonlarca yıldır donan buzun oluşturduğu bir hafıza var ve bu hafızaya ulaşan bilim insanları geçmişten bugüne olan çalışmaları gözlemleyip, çalışma yapıp analiz edebildiği gibi geleceğe de bir projeksiyon tutuyor."

Kaynak: AA

