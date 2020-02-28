10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"BEZDİRME POLİTİKASI UYGULANDI"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, 28 Şubatın yıl dönümünde postmodern darbeyi değerlendirdi.

28 ŞUBAT SÜRECİ PROTESTO EDİLDİ

28 Şubat Süreci Beyoğlu'ndaki Yürüyüşle Protesto Edildi. Tünel'de Toplanan binlerce kişi "Başbuğ İstifa" ve "Irkçı Baykal" Sloganları ile Taksim Meydanı'na Yürüdü

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE ENGEL KALMAYACAK"

Başbakan Erdoğan, 19. AB Reform İzleme Grubu Toplantısı'nda Konuştu

ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI SOYGUNCU DEHŞETİ

Çekmeköy'de bir otobüs firmasının yazıhanesine giden silahlı soyguncu, bir kadını öldüresiye darp etti. Güvenlik kamerasınca görüntülenen ve atkısı ile yüzünü gizlemeye çalışan soyguncu, kasayı açamayınca elini kolunu sallayarak işyerinden ayrıldı.

TABİAT YÜRÜYÜŞÜ KABUSA DÖNDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken ayağı kırılan kadın dağda mahsur kaldı.

60 yaşındaki kadını AKUT ekibi kurtardı.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Burhan Kuzu, Beyoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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