10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

6 saat önce

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ESKİDEN HÜKÜMETLERİN ÖMRÜ 16 AYDI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, eski alışkanlıkları AK Parti'nin değiştirdiğini söyledi.

HAVALİMANINDA KORKUTAN YANGIN

Atatürk Havalimanı'nın Enerji Üretim Merkezi'nde yangın çıktı. Alevler bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

İSRAİL GİBİ ABD'YE DE ONE MİNUTE DEYİN

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, ABD Temsilciler Meclisi'ne de one minut denmesini istedi.

GÜÇLÜ EKONOMİ İÇİN DEMOKRASİ ŞART

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, güçlü bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için kaliteli demokrasinin şart olduğunu söyledi.

ÜNİVERSİTENİN ADI ŞEHR-İ NUR OLSUN

Şırnak Üniversitesi öğrencileri okullarının adının Şırnak'ın eski adı olan "Şehri-Nuh" olarak değiştirilmesi için imza kampanyası başlattı. İlk gün 2500 imza toplandı.

(İHA)

10 yıl önce bugün neler oldu ?

Şanlıurfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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