10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı

MİLAS'TA MİNİBÜS EVE GİRDİ: 5 YARALI

Muğla'nın Milas ilçesinde, freni boşaldığı ileri sürülen bir minibüs virajı alamayarak bir eve girdi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kazaya evinde uyurken yakalanan ev sahibi Seyfettin Özdemir bunun başlarına gelen ilk kaza olmadığını anlattı.

TARİHİ ALTINTEPE MÜZE OLACAK

Erzincan'da Urartu dönemine ait Altıntepe açık hava müzesi haline getiriliyor. 2010 yılı kazı çalışmalarının başladığı Altıntepe'de 30 kişilik ekip tarihi gün yüzüne çıkartıyor. Tarihi mekanda bulunan Bizans Dönemi'ne ait kilisenin mozaik yapısında yapılacak restore işlemlerinin ardından önümüzdeki yıl ziyaretçilere açılması hedefleniyor.

BU İNEKLER KLASİK MÜZİK DİNLİYOR!

Diyarbakır'ın Eğil İlçesi'nde bulunan ve Tarım Bakanlığı'nın hibe desteği ile kurulan tesiste ineklere belli aralıklarla klasik müzik dinletiliyor. Bu sayede süt üretiminin arttırılması hedefleniyor.

Klasik müzik eşliğinde sütleri alınan ineklere kendi öz çocukları gibi bakan Tesis Başkanı Mustafa Fidan, yöntemin işe yaradığını belirtti.

RUSYA'DA UCUZ ÇİLEK İZDİHAMI

Liberal Demokrat Parti lideri ve Rusya Duması Başkan Yardımcısı Vladimir Jirinovski, ulusal tarım sektörüne destek vermek amacıyla halka hormonsuz çilek dağıttı. Jirinovski, Moskova'nın ünlü Danilovski pazarında esnaf kıyafeti giyerek tezgah arkasına geçti.

Pazarda ucuz fiyattan çilek satılacağını öğrenen çok sayıda kişi, izdihama neden oldu. Jirinovski, zor anlar yaşadı.

(İHA)

Altıntepe, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:35 Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:55 Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 13:27 Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 13:25 Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Abdurrahim Albayrak, Emre Kılınç'ın fan sayfasını takibe aldı
15:35
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 17:21:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]