10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

ERDOĞAN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ'NDE KONUŞTU

Başbakan Erdoğan Artuklu Üniversitesi'nde "Nesiller Buluşuyor" Panelinde Konuştu.

İZMİR'DE KAR SEVİNCİ

İzmir'i yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı neşe kaynağı oldu İzmirlilerin hiç de alışık olmadığı bu beyaz örtü, sevinç yarattı. Uzun bir aradan sonra kar gören İzmirliler, kar tutmuş yerlerde doyasıya eğlendi.

Küçüklerin karlarla oynadığı oyunlara büyüklerde eşlik etti. Kimi yerlerde hayatı olumsuz etkileyen kar, İzmir'de sevinçle karşılandı.

PUTİN, PİYANO ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİ

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde çocuklar için düzenlenen yardım gecesine katılan Rusya Başbakanı Vladimir Putin, önce piyano çaldı, ardından da şarkı söyledi. Geceye aralarında Sharon Stone, Kevin Costner, Monica Bellucci gibi birçok konuk katıldı. Putin'in Louis Armstrong'un Blueberry Hill isimli şarkısını seslendirmesinin ardından konuklar, Rus lideri uzun süre ayakta alkışladı. Geceden sağlanacak gelirin, kanser hastası çocukların tedavisi için kullanılacağı kaydedildi.

-İHA-