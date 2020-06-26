10. yılda Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasından yeni logo - Son Dakika

10. yılda Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasından yeni logo

10. yılda Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasından yeni logoİSTANBUL, (DHA)- Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, kuruluşunun 10. yılında logosunu yeniledi.

10. yılda Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasından yeni logo

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İSTANBUL, (DHA)- Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kurulan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, kuruluşunun 10. yılında logosunu yeniledi. Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasından yola çıkılarak tasarlanan yeni logo, üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen lansmanda Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı tarafından tanıtıldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, görsel kimliğini yeniden yapılandırdı. Üniversite, yeni logosunu kuruluşunun 10. yılında düzenlediği lansmanda Haliç Yerleşkesi'nde tanıttı. Üniversite yönetimi ve öğretim üyelerinin katıldığı lansmanın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı gerçekleştirdi. Video gösteriminin ardından yeni logo tanıtıldı. 10. yılın bir kurum için dönüm noktası olduğunun altını çizen Prof. Dr. M. Fatih Andı, 'Logoyu değiştirmemiz gerektiği kanaatim vardı. Bu fırsatı 10. yılda yakaladık. 10 yıl bir kurum için aslında önemli bir dönüm noktası. Bu bir kurumun yetkinliğe, yetişkinliğe geçiş dönemidir. 10. yılda kurumun teamülleri oluşur. Kurumsal refleksler adım adım yerine oturmaya başlar. Arkasında 10 yıllık bir birikim vardır. Bu süreçte kurumun kabulleri de oluşur. Hem kurumun neleri kabul edebileceğinin sınırları hem de kurumun dışarıdakiler tarafından nasıl kabul edilebileceğinin kriterleri oluşur' dedi.

FATİH'İN TUĞRASINDAN YOLA ÇIKILDI

Kurumlar ve logolar arasındaki ilişkiye dikkat çeken Prof. Dr. M. Fatih Andı, yeni logo hakkında şu bilgileri paylaştı:

'Modern zamanlarda kendisini ispatlama çabası içerisinde olan her kurum öncelikle bir logo düşüncesi geliştirir. Bir logo çalışması etrafında odaklanır ve kendilerini bu şekilde sunarlar. Logolar kurumların bir göstergeleridir. Bir temsil değerleri vardır. Logo değiştirme düşüncesine bu açıdan yaklaştık. Profesyonel bir şekilde çalıştık. Logoyu şekillendirirken Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasından yola çıktık. Tuğrasındaki birtakım öğeleri, ayrıntıları aldık onları stilize ettik. Böylelikle kendimizi Fatih Sultan Mehmet'in adeta logosu olan tuğrasına bağlayan, bir aidiyet zinciri oluşturan bir logoyla yeni yüzümüzü inşa ettik. Temennimiz yeni logomuzun kuruma getireceği estetik ve heyecan duygusuyla bundan sonra üniversitemiz var oldukça devam etmek olacaktır.'

YENİ DÖNEMDE DERSLERİN YÜZDE 40'I UZAKTAN OLACAK

Koronavirüs salgını nedeniyle değişen eğitim anlayışına da değinen Prof. Dr. Andı, 'Küresel salgın tüm üniversiteler gibi bizim de eğitim reflekslerimizi değiştirdi. Doğrusu çok da hazırlıklı olmadığımız şekilde hızla uzaktan eğitime geçtik. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz vardı. Çok bocalamadan rahat bir şekilde bu süreci atlattık. Şimdi sınavlarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Tercih-tanıtım günleri bizi bekliyor. Bu süreçte de uzaktan tanıtım aktif rol oynayacak. Arkasından kayıtlar gelecek. Öğrencileri kampüse almadan dijital ortamlarda kayıtları sağlayacağız. Bunu geçen yıl da uyguladığımızdan hazırlıklıydık. Virüsün akıbetini şimdiden kimse bilemiyor. Ama bize yine de hazırlıklı bir şekilde yeni döneme geçiş yapacağız. Derslerimizin yüzde 40'ı uzaktan eğitim şeklinde gerçekleşecek. Örgün eğitim derslerinde de seyreltilmiş sınıflarda öğrencilerimizin sağlığını riske atmadan seyrek bir oturma düzeni çerçevesinde derslerimizi planlamayı düşünüyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Sultan Mehmet, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10. yılda Fatih Sultan Mehmet'in tuğrasından yeni logo - Son Dakika

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