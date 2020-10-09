100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru - Son Dakika

100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru

09.10.2020 12:13

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarına ilk defa itfaiye eri olarak atanmak için mülakat başvurularının son gününe gelindi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarına ilk defa itfaiye eri olarak atanmak için mülakat başvurularının son gününe gelindi. 3 gün süren ve yaklaşık 1000 başvurunun olduğu adaylar arasından 100 kişinin alımı yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmak üzere 100 itfaiye erini bünyesine katmak için aday başvurularını almaya başladı. İşe alınacak itfaiye erlerinin tamamı, itfaiye bölümünden mezun olması gerekiyor.

İtfaiye eri alımı için ilk olarak www.antalya.bel.tr adresindeki ön formu dolduran adaylar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda kurulan başvuru masalarına müracaatları bugün saat 17.00'da sona eriyor. Adaylarda 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 55 puan alması şartı, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden de mezun olması gerekiyor. Adayların ayrıca C sınıfı sürücü belgesine sahip olması şartı da aranıyor.

Sabah mesai saati başlamasıyla yerleşkede sıraya giren adayların HES kodu sorgulandı ve ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Boy ve kilo ölçümleri yapılan adayların daha sonra sosyal mesafe kuralına uygun olarak dizayn edilen masalarda başvuruları alındı. Her adayın ölçümlerinin yapılmasının ardından alan ekiplerce dezenfekte edildi.

Yapılan başvurular değerlendirildikten sonra adaylar 15 -23 Ekim tarihlerinde mülakat ve uygulamalı sınava çağrılacak. 3 günde içinde çok sayıda bayanın da olduğu 1000 adayın başvuru yaptığı öğrenildi.

"İtfaiyeciliği seviyorum"

Diyarbakır'dan gelen Süleyman Sefa Polat, Giresun Üniversitesi'nden mezun olduğunu belirterek, itfaiyeciliği severek seçtiğini söyledi. Alımların ilk başta iyi olduğunu ama sözlü mülakatın ardından sıkıntıların olduğunu dile getiren Polat, "Antalya'nın daha adaletli olacağına inanıyoruz. Nerede olursa oraya başvuru yaparız, kısmetimizi bekleriz. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Buraya başvuran herkes gönüllü olarak geliyor" dedi.

"Kendime güveniyorum"

Nevşehir'den gelen Ayşenur Çiftçi, Necmettin Erbakan Üniversitesi mezunu olduğunu belirterek, C sınıfı ehliyet şansı sunulmasının bayanlar için de artı bir şans olduğunu kaydetti. Daha önce Konya'ya da başvuru yaptığını ifade eden Çiftçi, "Buraya 100 kişi alınacak. Kaç kadın alınacağı belli değil. C ehliyetli kadınların şanslı olduğunu görüyorum. Gerekli donanımlara sahibim, sertifikalarım var. Spor konusunda da kendime güveniyorum" dedi.

"Şansım yüzde 90"

Kadınların her meslek dalında başarılı olabileceğini kaydeden Çiftçi, "Bu alanda kadınlarda başarılı. Buraya girme şansımı yüzde 90 olarak görüyorum" diye konuştu. - ANTALYA

100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru
100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru

İtfaiye, Türkiye, Kadın, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 100 kişilik itfaiye eri kadrosu için yaklaşık 1000 başvuru - Son Dakika

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