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100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor (2) - Yeniden - Son Dakika

100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor (2) - Yeniden

08.09.2021 11:53
100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor (2) - Yeniden, System.String[]

Sayın yazı işleri müdürlerine,'100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor' başlıklı haberimizdeki 'Bir Yıl Sonra Bugün' olan kitabın ismini 'Daha Ne Olsun' olarak düzeltip, yeniden veriyoruz.

Sayın yazı işleri müdürlerine,

'100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor' başlıklı haberimizdeki 'Bir Yıl Sonra Bugün' olan kitabın ismini 'Daha Ne Olsun' olarak düzeltip, yeniden veriyoruz.

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Tufan DALGIÇ/ BANDIRMA (Balıkesir), - YÖNETMEN Tunç Başaran ile oyuncu Meriç Başaran'ın annesi Pakize Başaran (100), 1948 yılında başladığı yazarlık hayatına Bandırma'da devam ediyor. Daha önce 17 kitap yazan Pakize Başaran, 'Daha Ne Olsun' adını verdiği 18'inci kitabını tamamladı. Eserini baskıya hazırlayan Başaran, ilerleyen yaşına rağmen, "en büyük tutkum" dediği yazmaktan keyif aldığını söyledi.

İstanbul'daki tedavisi sırasında iki yıl önce yaşamını yitiren, 'Uçurtmayı Vurmasınlar' filmiyle de bilinen yönetmen Tunç Başaran ile oyuncu Meriç Başaran'ın annesi Pakize Başaran, 1948 yılında başladığı yazarlık hayatını sürdürüyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde oturan ve bu zamana kadar 15 roman, 1 şiir ve 1 de anı kitabı yazan Başaran, 100 yaşında, 'Daha Ne Olsun' adını verdiği kitabını tamamladı. Eserini baskıya hazırlayan Başaran, yazmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. "Yazmanın, yaşla ilgisi yok" diyen Başaran, "Çalışmadan duramıyorum, hala yazmaya devam ediyorum. Bundan sonra da devam edeceğim" dedi.

73 YILDIR YAZIYORİstanbul'da, 2'nci Noter Vekili ve Baş Katibi olarak 40 yıl çalıştığını anlatan Pakize Başaran, 73 yıl önce şiirle başlayan yazarlık hayatını şöyle anlattı: "İstanbul'da noterde görev yaparken, çalışanlara şiir yazıyordum. Bir gün noterliğe o dönemin en ünlü yazarlarında Tarık Mümtaz Göztepe geldi. Arkadaşlar yazdığım şiirlerden bir tanesini ona okumamı istedi. Ben de okudum. Tarık Bey de o zaman 'Kör Kadı' adında haftalık bir mecmua çıkartıyordu. Bana öykü yazmamı tavsiye etti ve basalım dedi. O dönemde öykü nasıl yazılır bilmiyorum. Sonra bizim Bandırma'da Hacı Ninemiz vardı. O bize çocukken sık sık gelirdi. Oğlu savaşta şehit düşmüştü. O beni çok etkilemişti. Onu ele aldım 'Hacı Nine' diye öyküyü yazdım ve Tarık Bey'e verdim. Aradan bir hafta geçmedi Tarık Bey elinde o dönemin önde gelen gazetesi 'Yeni Sabah' ile gelerek gazeteyi bana uzattı. Ne olduğunu sorduğumda 'Senin öykün Yeni Sabah'ta çıktı' dedi."TUNÇ BAŞARAN'IN EMANETİ

Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi Nüvit Erten de belediye olarak Pakize Başaran'ın çalışmalarına destek olduklarını söyleyerek, "Pakize Ablamız, Bandırma'nın yaşayan en önemli değerlerinden biri. 100 yaşının güzelliğiyle yazın hayatına halen devam ediyor. Kendisi aynı zamanda Türk sinemasının en büyük ustalarından Tunç Başaran'ın bize emaneti. Onunla da çok anılar, hatıralar biriktirdik. Biz de Bandırma Belediyesi olarak Pakize Ablamızın tüm çalışmalarında yanında olmaya, destek sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor (2) - Yeniden
100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor (2) - Yeniden
100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor (2) - Yeniden
100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor (2) - Yeniden
100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor (2) - Yeniden
100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor (2) - Yeniden

Tunç Başaran, Yönetmen, İstanbul, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 100 yaşında 18'inci kitabını baskıya hazırlıyor (2) - Yeniden - Son Dakika


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