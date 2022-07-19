11'inci Cumhurbaşkanı Gül'den şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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11'inci Cumhurbaşkanı Gül'den şehit ailesine taziye ziyareti

19.07.2022 18:22
11'inci Cumhurbaşkanı Gül'den şehit ailesine taziye ziyareti

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un (43), ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un (43), ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve beraberindekilerle birlikte Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Güven Sokak'taki babaevine geldi. Burada şehidin yakınları tarafından karşılanan Gül, Nefika ve Mehmet, Bozkurt çiftine başsağlığı diledi. Şehit Bozkurt için yapılan duaya eşlik eden Gül, taziyeye gelenlere de başsağlığı diledi. 11'inci Cumhurbaşkanı Gül, şehidin ailesiyle bir süre görüştükten sonra evden ayrıldı.


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Kaynak: DHA

Mustafa Bozkurt, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11'inci Cumhurbaşkanı Gül'den şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11'inci Cumhurbaşkanı Gül'den şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
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