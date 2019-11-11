Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası

7 saat önce

Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Kavak, Havza, Vezirköprü ve Ladik'te fidan dikildi.

Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Kavak, Havza, Vezirköprü ve Ladik'te fidan dikildi.

Kavak'ta Yaşar Doğu İlkokulu bahçesi ile Dereköy Mahallesi yol güzergahına Kavak Orman İşletme Şefliğince temin edilen 120 fidan toprakla buluşturuldu.

Havza'da, Boyalıca Mahallesi Köy Üstü mevkisinde Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in katılımlarıyla bin 111 fidan dikildi.

Bafra ilçesinde de merkeze bağlı Tepecik Mahallesi'nde 5 bin fidan dikildi.

Ormanları ile öne çıkan Vezirköprü ilçesinde de fidan dikimi gerçekleştirildi.

Vezirsuyu Tabiat Parkı yanındaki arazide 12 bin 156 fidan toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Kudret Kurnaz, " Samsun'da en fazla fidan diken ilçeyiz." dedi.

Kurnaz, Kızılkese mevkisinde ise 4 bin 600 adet kuşburnu fidanı dikeceklerini aktardı.

Ladik'te de 500 fidan dikilerek can suyu verildi.

Fidan dikim törenlerine ilçelerin protokol üyeleri katıldı.

Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:04 Kaynak: AA
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