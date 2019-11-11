Son Dakika Haberleri: "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
Son Dakika Güncel '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

6 saat önce

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Antalya Valiliği öncülüğünde Orman Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliği, Lara

Muğla'da Düzeyn mevkisinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu ve halk oyunu gösterisi sundu.

Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı konuşmada, söz konusu kampanyayla orman ve ağaç sevgisinin gelişeceğini ve yeni nesillerin yaşanabilir bir çevre olgusuyla yetişeceğini ifade etti.

İl genelinde 195 noktada 200 bin fidanı aynı gün toprakla buluşturduklarını aktaran Civelek, "Ağaçlandırma potansiyeli olan alanlarımız ile son zamanlarda çıkan orman yangınları sonucunda bozulan sahalarımız yeniden ağaçlandırılacak." diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes programı

Antalya, Burdur, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:51 Kaynak: AA
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