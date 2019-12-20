11. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı İzmir'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 11. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı İzmir'de yapıldı - Son Dakika

11. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı İzmir'de yapıldı

6 saat önce

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), "11. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

11. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı İzmir'de yapıldı, System.String[]

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), "11. Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi Toplantısı"na ev sahipliği yaptı.

İKÇÜ Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (SABDEK) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sultan Taşçı, 2015 yılında 27 sağlık bilimleri fakültesi olarak başladıkları oluşumun bugün 134'e ulaştığını söyledi.

Toplantıları her yıl farklı bir üniversitede düzenlediklerini anlatan Taşçı, "Her etkinliğin bir teması var. Çalışma gruplarımız var, onlar raporlarını sunuyor. Bunu daha sonra diğer paydaşlarımızla paylaşıyoruz. 2 gün boyunca sağlık bilimlerinde nasıl bir mezun istiyoruz. Yapay zeka ve mesleki yeterlilikle ilgili konuları konuşacağız." dedi.

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de sorunların tartışıldığı, çözüm önerilerinin konuşulduğu bu tür toplantıların bilim dünyası açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Toplantıya üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi dekanları katıldı.

Çelebi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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