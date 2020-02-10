112 ve UMKE karda 57 hastaya müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 112 ve UMKE karda 57 hastaya müdahale etti - Son Dakika

112 ve UMKE karda 57 hastaya müdahale etti

6 saat önce

Doğu Karadeniz'de hafta sonu etkili olan kar yağışı ile beraber tüm ekipler teyakkuza geçti.

112 ve UMKE karda 57 hastaya müdahale etti, System.String[]

Doğu Karadeniz'de hafta sonu etkili olan kar yağışı ile beraber tüm ekipler teyakkuza geçti. Bir yandan yol temizleme ve açma çalışmaları sürerken diğer yandan ise hastalara müdahale edildi.


Kar ağışının etkisi gösterdiği Giresun'da ise 112 ve UMKE ekipleri kardan dolayı mahsur kalan aralarında hamile ve yaşlılarında bulunduğu toplamda 57 hastaya müdahale etti.


Giresun Sağlık İl Müdürlüğü'ne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Başhekimliğince il genelinde UMKE Pajero aracı ve 112 ambulansları Tirebolu'da 13, Espiye'de 7, Dereli'de 7, Görele'de 6, Yağlıdere'de 5, Bulancak'ta 4, Eynesil'de 4, Çanakçı'da 3, Doğankent'te 2, Giresun merkezde 1, Keşap'ta 1, Piraziz'de 1, Güce'de 1, Şebinkarahisar'da 1, Alucra'da 1 hastaya hizmeti sunarak, en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırdı. - GİRESUN

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Doğu Karadeniz, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
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