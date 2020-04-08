113 koli kaçak alkolsüz dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

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113 koli kaçak alkolsüz dezenfektan ele geçirildi
6 saat önce
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde polis ve zabıta ekiplerinin aktar ürünleri satılan iş yerine düzenlediği baskında kaçak üretilen 113 koli alkolsüz dezenfektan ele geçirildi.
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde polis ve zabıta ekiplerinin aktar ürünleri satılan iş yerine düzenlediği baskında kaçak üretilen 113 koli alkolsüz dezenfektan ele geçirildi.
Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Demetevler Mahallesi'nde bulunan İsmail K.'ya ait iş yerinde kaçak dezenfektan üretildiği bilgisini aldı. Zabıta ekipleri, polis ile birlikte iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada kaçak üretilen 113 koli alkolsüz dezenfektan ele geçirildi ve iş yeri mühürlendi. İş yeri sahibi İsmail K. hakkında ise soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:27 Kaynak: DHA
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