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116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi - Son Dakika

116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi

04.09.2021 13:41

116 yaşında koronavirüse yakalanan Ayşe Karatay, 3 haftalık yoğun bakım tedavisinin ardından virüsü yenerek servise gönderildi. Karatay'ın oğlu, "Annem 1 doz Sinovac aşısı yaptırmıştı, belki ikinci aşısı da yapılsaydı daha iyi atlatabilirdi." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan akrabalarını ziyarete gittikten sonra koronavirüse yakalanan 8 çocuk annesi 116 yaşındaki Ayşe Karatay, virüsle mücadele kapsamında tedavi altına alındı. Emirdağ'da 1 hafta yoğun bakımda kalan Karatay, çocuklarının başvurusunun ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

3 HAFTA SONUNDA YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI

Şehir hastanesinde de yaklaşık 2 hafta tedavi gören asırlık çınar, 3 haftalık yoğun bakım sürecinin sonunda koronavirüsten kurtuldu. Yoğun bakımdan çıkarılan 116 yaşındaki hastanın, ilerleyen yaşı ve hastalık sonrası meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle hastanenin servisinde bir süre daha kalacağı öğrenildi. Hastanın oğlu İbrahim Karatay (60), annesine 1 doz Sinovac aşısı yaptırdıklarına dikkat çekerek, herkesi 2 doz aşı olmaya davet etti.

"BİR DOZ AŞI YAPTIRMIŞTI"

Annesinin virüsü atlatarak iyileşmeye başlamasından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren İbrahim Karatay, "Annem 116 yaşında ve Covid-19'a yakalandı. 3 haftadır yoğun bakımdaydı ancak atlattığını öğrendim. Artık normal servise çıkacak. Sıhhati şu anda çok iyi, daha iyiye gidiyor. 1 doz Sinovac aşısı yaptırmıştı, 2'nci aşıyı yaptırmadı. Hastalığı kaptıktan sonra önce Emirdağ'da yattı daha sonra Şehir Hastanesi'ne geldik. Burada bakımları daha iyi oldu. Çok memnunuz, annem iyiye gidiyor. Annem bunu atlattığı için çok mutluyum. İnşallah Allah daha da uzun ömürler verir. Belki ikinci aşısı da yapılsaydı daha iyi atlatabilirdi. Ben 2 doz aşımı oldum. Şimdi 3'üncüyü de olmayı düşünüyorum. Yurt dışından gelen arkadaşlar çok fazla ve aşı olmayanların hepsi de yoğun bakımda. Aşı olanlar ise ayakta atlatıyor" şeklinde konuştu.

116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi

Şehir Hastanesi, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Sinovac, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü yendi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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