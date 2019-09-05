Son Dakika Haberleri: 12 Dev Adam, Dünya Kupası'nda son 16'ya kalamadı
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12 Dev Adam, Dünya Kupası'nda son 16'ya kalamadı

1 saat önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında karşılaştığı Çekya'ya 91-76'lık skorla mağlup oldu.

12 Dev Adam, Dünya Kupası'nda son 16'ya kalamadı, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında karşılaştığı Çekya'ya 91-76'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla grubu 3. sırada tamamlayan milliler, son 16'ya kalamadı. Ay-yıldızlılar 17-32 klasman maçları oynayacak.


Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu 3. karşılaşmasında Çekya ile Şanghay Oriental Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi'nde mücadele etti. Çekya karşısında maça Scottie Vilbekin, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden beşiyle başlayan milliler, ilk periyodu 22-16, devreyede 43-35 geride tamamladı. Müsabakanın diğer periyotlarında da üstünlüğü yakalayamayan 12 Dev Adam, rakibi karşısında parkeden 91-76'lık skorla mağlup ayrıldı.


Ay-yıldızlılarda Cedi Osman 24 sayı, 3 ribaund, 3 asist, Furkan Korkmaz 16 sayı, 4 ribaund ve Melih Mahmutoğlu da 14 sayıyla takımına katkıda bulundu.


Çekya'da ise Vojtech Hruban 18 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve Ondrej Balvin 17 sayı, 11 ribaund ile mücadele ederek takımlarına galibiyeti getirdi.


Klasman maçları oynayacak


Milliler daha önce E Grubu'nda Japonya'yı 86-67 yenmiş ve ABD'ye 93-32 yenilmişti. Çekya mağlubiyetinin ardından 4 puanla 3'üncü sırayı alan ay-yıldızlılar, 17-32 klasman maçı oynayacak. Dongguan'da oynanacak klasman karşılaşmalarında E Grubu'nun 3 ve 4'üncüleri, F Grubu'nu 3 ve 4'üncü sırada tamamlayan takımlarla O Grubu'nda bir araya gelecek. E Grubu'nda alınan puanlar buraya taşınacak. O Grubu maçlarında takımlar ilk grup sürecinde karşılaşmadıkları ekiplerle maç yapacak. Oynanacak maçların sonucunda, FIBA'nın resmi basketbol kurallarına göre, gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek. - İSTANBUL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:40 Kaynak: İHA
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A Milli Basketbol Takımımız, Çekya'ya 91-76 yenildi!
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