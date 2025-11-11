12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı şehitleri - Son Dakika
12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı şehitleri

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı şehitleri
11.11.2025 23:32
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan ve Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 9 personel şehit oldu. Şehit olan askerlerimizin acı haberleri, baba ocaklarına ulaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan ve Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan 9 personel şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü bildirdi.

İÇİNDE 20 PERSONEL VARDI

MSB'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

ŞEHİT OLAN 9 ASKERİMİZİN İSMİ BELLİ OLDU

Gürcistan'da düşen ve içerisinde 20 personelin olduğu uçakta, Kayseri'de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli 9 personelin şehit olduğu öğrenildi.

Şehit olan personeller; Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği olarak açıklandı.

ŞEHİT ATEŞİ MUĞLA'YA DÜŞTÜ

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın şehadet haberi, Muğla'nın Milas ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

ACI HABER KARABÜK'E ULAŞTI

Uçak kazasında şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük'teki ailesine deacı haber ulaşırken, baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Gürcistan, Güvenlik, Türkiye, Yerel, Baba, Kaza

Son Dakika Yerel 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı şehitleri - Son Dakika

22:43
Ahmet Özer serbest bırakıldı
Ahmet Özer serbest bırakıldı
20:14
Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
19:49
Gürcistan’da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
19:10
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı
18:48
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
İmamoğlu iddianamesinde ortaya çıktı! İşte finanse edilen sosyal medya hesapları
18:39
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
SON DAKİKA: 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı şehitleri - Son Dakika
