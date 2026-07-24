12 yaşındaki kıza bunu yaptı, bir de görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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12 yaşındaki kıza bunu yaptı, bir de görüntülerini paylaştı

24.07.2026 07:36
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Ankara'da bir anne, 12 yaşındaki kızının Keçiören'deki Kur'an kursu çıkışında başka bir çocuk tarafından darbedildiğini öne sürdü. Şiddet anlarının TikTok'ta paylaşıldığını belirten anne, görüntüleri de kamuoyuyla paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi. Olayla ilgili resmi başvuruların yapıldığını ifade eden anne, benzer olayların önüne geçilebilmesi için destek çağrısında bulundu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşandığı öne sürülen akran şiddeti olayıyla ilgili bir anne, kızının Kur'an kursu çıkışında darbedildiğini iddia ederek yaşananların duyurulmasını istedi.

Annenin iddiasına göre olay, Keçiören ilçesindeki Aktepe Ulu Camii'nin bahçesinde meydana geldi. Kur'an kursuna giden 12 yaşındaki kızının, herhangi bir kavga ya da husumet bulunmamasına rağmen başka bir çocuk tarafından darbedildiğini öne süren anne, şiddet anlarının da saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen çocuk tarafından TikTok hesabında paylaşıldığını belirtti.

"RESMİ BAŞVURULARIMIZI YAPTIK"

Anne, olayla ilgili gerekli resmi başvuruları yaptıklarını ifade ederek, yaşananların kamuoyunda duyulmasını istedi. Benzer olayların başka çocukların da başına gelmemesi için görüntülerin gündeme taşınmasının önemli olduğunu dile getirdi. Olayla ilgili resmi makamların incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Güncel, Şiddet, Ankara, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Ankara 12 yaşındaki kıza bunu yaptı, bir de görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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