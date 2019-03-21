122 Kaçak Göçmen Yakalandı, 17 Organizatör Tutuklandı
24 dakika önce
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda 122 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı.
Tekirdağ
'da jandarma ekiplerince bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda 122 kaçak göçmen yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 17 kişi tutuklandı. Tekirdağ İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadelede bir haftada Süleymanpaşa
, Marmaraereğlisi
, Çerkezköy
, Ergene
, Hayrabolu
, Malkara
ve Çorlu
olmak üzere toplamda 7 ilçede çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda Pakistan
, Afganistan
, Özbekistan
, İran
, Cezayir
, Bangladeş
, Hindistan
ve Nepal
uyruklu toplam 122 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle 17 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye çıkarılan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Halil Dağ/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:41 Kaynak: İHA
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