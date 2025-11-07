13. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Başladı

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 13'üncü Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Açılışta konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, "Şiir daima insan ruhuna dokunur, bizi birbirimize yakınlaştırır" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 13'üncü Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Özdilek Sanat Merkezi'nde başladı. Törene, Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şairler ve Eskişehirli şiirseverler katıldı.

Tören öncesinde 13'üncü Uluslararası Şiir Buluşması'nın konuk sanatçısı Muhammed Ali Aslan'ın imza etkinliği gerçekleştirildi.

"Şiirin enerjisini her zaman hissettik"

Törende konuşan Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması Direktörü Haydar Ergülen, "Kimi zaman çok konuğumuz oldu, kimi zaman az konuğumuz oldu. Ama şiirin enerjisini her zaman hissettik. Giderek de bunu daha fazla hissediyoruz. Özellikle bu karanlık günlerde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir sözü var. Karanlığın en çok koyulaştığı yer sabaha en yakın olduğumuz yerdir diyor. Umarım bu karanlık geceden bir an önce çıkarız" diye konuştu.

"Şiir varsa umut var demektir"

Şiir Buluşması'na katılan şairler adına konuşan Nilüfer Altunkaya, "Gelenekselleşen bu şiir buluşmalarının gerçekleşmesi için desteğini esirgemeyen Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a, düzenleme kuruluna ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 13 yıldır bu etkinliklerde ülkemizde farklı politikalara sahip şairleriyle ve dünyanın çeşitli ülkelerinden konuk ettiğimiz şairlerle bir araya geliyoruz. Gittikçe çoraklaşan bir ortamda Türkçemizin olduğu kadar dünya dillerinin de şiir adına nabzını tutuyoruz. Yani sanat ve şiirin özgülüğü için de Eskişehir'imiz ülkemizin bulunduğu bu zor koşullarda yüreğimizi ferahlatmaya devam ediyor. Çünkü şiir varsa, umut var demektir" ifadelerini kullandı.

"Şiirin tüm insanlığa rehberlik etmesini temenni ediyorum"

Başkan Ataç ise şunları söyledi:

"Şiir daima insan ruhuna dokunur, bizi birbirimize yakınlaştırır. Bugün bizim düğün günümüz. Herkesin yüzünün gülmesini istiyoruz. Çünkü kara bulutlar çok dolaşmaya başladı. Bizim yıl boyu düzenlediğimiz üç tane önemli etkinliğimiz var. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ve Uluslararası Sanat Çalıştayı… Bunlar gerçekten önemli işler.

Bugün Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması'nı gerçekleştiriyoruz. Şiir bazen bir sevdayı anlatır. Bazen bir kentin sessizliğini, bazen de bir hasreti, özlemi veya isyanı okursunuz şiirin mısralarında. Ama neyi anlatırsa anlatsın, şiir daima insan ruhuna dokunur, bizi birbirimize yakınlaştırır. Bir gazetede okumuştum; John Berger bir öyküsünde Lizbon'daki bir ağacı tarif ediyor.

Heybetli bir gövdesi var, herhalde bizim çınar ağaçları gibi. 'Yirmi metrelik yarıçapıyla, su geçirmez dev bir şemsiye oluşturuyor' diyor. Ağacın üzerinde, yanından gelip geçenlerin okuması için bir şiir yazılmış. Şiirde; 'Ey yanımdan geçip giden ve bana elini uzatan, bana zarar vermeden bana iyi bak. Ben senin çapanın sapıyım, evinin kapısıyım, beşiğinin de tabutunun da tahtasıyım.' Hani bizde Anadolu'da buna çok benzer bir söyleyiş vardır: 'Ağaca balta vurmuşlar, sapı benden diye üzülmüş.' Bu deyiş aslında doğaya uzanan insanın, kendine uzandığını hatırlatan bir bilgeliktir; tıpkı ağacın gövdesinde yazılan o şiirin anlattığı gibi. Bu şiirin adı Ağaç Duası'dır.

Ağaç, üzerindeki şiir ile yanından gelip geçenlere yol gösterir, rehberlik eder. Yüzyıllar önce bu topraklarda yaşayan büyük ozan Yunus Emre'nin ya da Lizbon'daki üzerinde şiir yazılan ağacın yol gösterdiği gibi, şiirin de tüm insanlığa rehberlik etmesini temenni ediyorum. Hepinize şiirle dolu günler diliyorum."

Programda daha sonra etkinliğe katılan şairlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Takdim töreni sonrasında Ahmet B. Tamu tarafından Kaptan'a Selam isimli stand-up gösterisi gerçekleştirildi. Akabinde sahneye çıkan Tozan Alkan ve arkadaşlarının konseri ise katılımcılardan tam not aldı.

Şiir Buluşması dolu dolu geçecek

6-8 Kasım günleri arasında gerçekleşecek etkinliğe 1'i yabancı 15'i ise Türkiye'den olmak üzere 16 sanatçı katılıyor. Gerçekleştirilecek etkinlikler arasında çocuklar için masal etkinliklerinin yanı sıra 1 film gösterimi, şiir okumaları, Attila İlhan anma oturumu, müzik dinletisi gibi etkinlikler Eskişehirliler ile buluşuyor.