137 yıldır denizcilere yol gösteriyor

Bafra Deniz Fenerinde 3 kuşaktır aynı aile görev yapıyor

SAMSUN - Hırçınlığıyla bilinen Karadeniz'de gemilerin daha güvenli bir şekilde yol alabilmesi için yapılan Bafra Deniz Feneri, 137 yıldır denizcilere yol gösteriyor. Tarihi fenerin 98 yılına ise Özkan ailesi tanıklık etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Deniz Feneri, 137 yıldır denizcilere kılavuzluk yapıyor. Deniz Fenerinde görev yapan 56 yaşındaki Fikret Özkan, ailesinin 3. kuşak temsilci olarak seyir yardımcılığı görevinde çalışıyor. Ailesi ile fenere ait lojmanda yaşayan Fikret Özkan, ailesinin fenerde yıllardır görev yaptığını belirtti. 1920 senesinde dedesinin deniz fenerinde bakıcı olarak görev yaptığını kaydeden Fikret Özkan, "1920 senesinde ilk olarak dedem bu deniz fenerinde bakıcı olarak görev yaptı. Daha sonra amcalarım seyir yardımcısı olarak burada çalıştı. Ağabeyim burada 27 sene çalıştıktan sonra bayrağı ben aldım. 20 senedir ailenin 3.kuşak temsilcisi olarak seyir yardımcılığı yapıyorum" dedi.

Türkiye'de tek

26 metrelik bir kule üzerinde bulanan Bafra Deniz Feneri demirden olma özelliği ile Türkiye'de bulanan diğer deniz fenerlerinden ayrılıyor. Kulenin en tepesindeki fenere ulaşılması için içinde bulunan 106 basamağın çıkılması gerekiyor.

"Burada doğup büyüdüm"

Hayatının Deniz Fenerinin bulunduğu Fener Mahallesi'nde geçtiğini söyleyen Fikret Özkan, "Mesleğimi severek yapıyorum. Herhangi bir olumsuzlukta müdahale ediyorum. Deniz fenerleri denizcilerin kılavuzudur, yol göstericisidir. Görevimin bilincindeyim" diye konuştu.

Fransızlar tarafından yapılan Bafra Deniz Feneri 137 yıldır yanarak yol göstermeye devam ediyor.