Son Dakika Haberleri: 14 Saattir Kayıp Olan Vatandaş Bulundu

14 Saattir Kayıp Olan Vatandaş Bulundu

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşı ile mantar toplamak için ormanlık alana giden ve 14 saattir kayıp olan A.Ö., yapılan aramalar sonrası bulundu.

14 Saattir Kayıp Olan Vatandaş Bulundu, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde arkadaşı ile mantar toplamak için ormanlık alana giden ve 14 saattir kayıp olan A.Ö., yapılan aramalar sonrası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, A.Ö. ve Y.Ç., Menteş ve Yusufça mahallelerinde mantar aramak için ormanlık alana gitti. A.Ö. isimli vatandaş yanındaki arkadaşına başka bir yoldan döneceğini söyleyerek Yusufça Mahallesi girişinde buluşmak üzere ayrıldı. A.Ö.'yü anlaştıkları yerde bekleyen Y.Ç. arkadaşının dönmemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti.

Gece saatlerinde A.Ö.'nün kaybolduğu bölgeye 30 kişilik jandarma arama ekibi, iz takip timi, AFAD ve UMKE sevk edildi. Sabah saatlerine kadar yapılan arama sonunda 14 saat sonra A.Ö. sağ olarak bulundu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:50 Kaynak: İHA

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