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14. Türkiye Tiyatro Buluşması Efes Selçuk'ta devam ediyor - Son Dakika

14. Türkiye Tiyatro Buluşması Efes Selçuk'ta devam ediyor

04.08.2021 09:52
14. Türkiye Tiyatro Buluşması Efes Selçuk'ta devam ediyor, System.String[]

Türkiye'deki tiyatro üreticilerini bir araya getiren buluşmanın ikinci günü Pamucak Kamp Alanı'nda düzenlenen atölyelerle başladı.

Ahmet Ferahlı Parkı'nda düzenlenen "Değişen Dünya ve Tiyatro" konulu söyleşinin ardından 14. Türkiye Tiyatro Buluşması'nın ikinci günü Küçük Salon Tiyatrosu tarafından sahnelenen Frida adlı oyun ile son buldu.

Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Tiyatrolar Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 'Tiyatro Özgürleştirir' sloganıyla düzenlenen 14. Türkiye Tiyatro Buluşması devam ediyor.Tiyatro Buluşması'nın ikinci günü atölyeler ile başladı. Tiyatro Buluşması'nın ilk atölyesi Cengiz Toraman ile 'Oyuncu musun? Öyleyse Yak Kendini' oldu. Ardından Çağrı Özgür Hün Şan Atölyesi'ni, Kemal Oruç 'Çocuklarla Yaratıcı Drama Atölyesi'ni, Yüksel Saymaz Işık Atölyesi'ni, Ayşe Emel Mesci 'AEMA Ritüelden Dramaya; Hikaye Anlatıcılığı' Atölyesini, Faysal Tekoğlu Tango Atölyesi'ni, Meltem Yorulmaz Dans- Hareket Atölyesi'ni gerçekleştirdi.

ÜZÜMCÜ: AKLIMIZI, FİKRİMİZİ ÖZGÜR BIRAKMALIYIZ

Moderatörlüğünü Orçun Masatçı'nın yaptığı "Değişen Dünya ve Tiyatro" söyleşisine Tiyatro Sanatçıları; Levent Üzümcü, Murat Çidamlı ve Ayşe Emel Mesci konuşmacı olarak katıldılar. Söyleşinin ilk konuşmacısı olan Levent Üzümcü teknoloji ve tiyatro ilişkisini, teknolojinin kullanıldığı çeşitli tiyatro oyunlarından örnek verdi.Teknoloji ile buluşmuş tiyatro oyunlarından büyük keyif aldığını belirten Üzümcü; "Tiyatro ile teknolojinin buluşması için" aklımızı, fikrimizi özgür bırakmamız gerekiyor. Böyle bakabilirsek tiyatroyu teknolojiyle buluşturabiliriz" dedi.

TİYATRODA SEYİRCİ OYUNCU İLİŞKİSİ OLMAZSA OLMAZ

Yaşayan tiyatroda teknolojinin oyunlar üzerinde etkisi ve oyuncunun teknolojiyi kullanma biçimi üzerine konuşan Murat Çidamlı değişim kavramı üzerinden yola çıkarak; "Pandemi ile birlikte başlayan dönemde tiyatro salonları kapandı. Tiyatrocular ara çözüm yolları bulmak zorunda kaldılar. Bunun için de çeşitli iletişim ve bilişim teknolojilerinin tiyatronun içine girmesine ilişkin çabalar farklı bir yere kanalize oldu. Denildi ki; "Tiyatro, tiyatroda yapılır. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Tiyatro doğrudan doğruya seyirci oyuncu ilişkisini

gerektiren bir alandır. Dijital olan teatral ya da dramatik olabilir ama dijital tiyatro olmaz. Dijital olduğu andan itibaren başka tür bir sanat dalıdır, tiyatro değildir" dedi.

BURASI ANADOLU TİYATROSUNUN MERKEZİDİR

Konuşmasına Efes Selçuk'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek başlayan Tiyatro Sanatçısı Ayşe Emel Mesci; "Selçuk, Anadolu tiyatrosunun merkezlerinden biri. Çünkü burası tiyatronun başlangıç yıllarının en önemli merkezlerinden biri Selçuk. Burada bu çalışmaları yapmak benim gibi 71 yaşında bir sanatçı için bulunmaz bir nimet. 56 yıldır tiyatro yapıyorum ama bu ülkede bana sadece bir kere antik tiyatroda tiyatro yapma hakkı verdi, o da Efes Antik Kenti'ydi" dedi.

ÜZÜMCÜ: BURADA HERAKLEİTOS'U KONUŞABİLİYORUZ

Levent Üzümcü 14. Türkiye Tiyatro Buluşması ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede; "Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Biz bu sahnede bir belediye başkanı ile Herakleitos 'tan konuşabiliyoruz. Sanata ve sanatçıya önem veren insanların olduğu bir şehirde bulunmak ayrıca önemli bir mutluluk. Çünkü sanattan anlamayan, sanatın önünü kesen insanların bulunduğu bir ülke. Dolayısıyla böyle vahalar bulduğumuz zaman çok mutlu oluyoruz. Tiyatronun böyle buluşmalara ihtiyacı var" dedi.

Söyleşinin ardından Amfi Tiyatro'da Küçük Salon Tiyatrosu tarafından sahnelenen Frida adlı oyun büyük bir beğeni ile izlendi.

14. Türkiye Tiyatro Buluşması Efes Selçuk'ta devam ediyor

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 14. Türkiye Tiyatro Buluşması Efes Selçuk'ta devam ediyor - Son Dakika


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