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15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika

15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı

13.01.2022 10:03

Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından gittikleri restoranda öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın, cinayetten bir süre önce avukat arkadaşına vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Yıldız'ın bir meslektaşına "Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın." dediği öğrenildi.

İstanbul'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, aynı yaştaki eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından restoranda kalabalığın içinde, polislerin karşısında silahla öldürüldü. Gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Cinayet Masası ekiplerince sorguya alındı. İfadesini verdikten sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"EN BÜYÜK CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Genç avukat için dün İstanbul Barosu önünde bir anma programı düzenlendi. Törene Dilara Yıldız'ın annesi Elvan Yıldız, kardeşi Merve Yıldız ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı barolardan temsilciler, avukatlar, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Yıldız'ın tabutuna avukatlık cübbesi örtülürken, karanfiller konuldu. Programda konuşan anne Elvan Yıldız, "Acım da öfkem de çok büyük. En büyük cezayı alıp, oradan çıkmamasını istiyorum" diyerek sanığa isyan etti.

Eski nişanlısı tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı

"BANA BİR ŞEY OLURSA DAVAMA SAHİP ÇIKIN"

Sabah'ın haberine göre Yıldız'ın avukat bir arkadaşına cinayetten bir süre önce vasiyetini açıkladığı öğrenildi. Yıldız'ın "Bana bir şey olursa davama siz sahip çıkın." dediği öğrenildi.

"KENDİ KANINLA SANA DUŞ ALDIRACAĞIM" DİYE TEHDİT ETMİŞ

Öte yandan Dönmez'in mesajlarında Yıldız'a, "Hayatta bazı şeyler, Sapanca'da kestane közlemeye, Samsun'da mutlu aile pozları vermeye, Ankara'da görüşlere, atar gider yapmaya benzemez. Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım. Blöf değil, icraatin de âlâsıdır. Bana dua edeceksin. Son kez anneni aratacağım. Mermerin yazılacak, vasiyetini hazırla. Şimdiden biletin kesildi çoktan." diye yazdığı görüldü.

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İstanbul Barosu, Dilara Yıldız, İstanbul, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı - Son Dakika
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