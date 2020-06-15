15 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Stadyum
00:45 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
03:40 Süper Lig Özetler
04:00 Napoli - Inter
04:05 İsveç - Türkiye
05:45 Teknik Analiz
05:45 Juventus - Milan
05:55 Efsanelerin İzinde
06:00 Geri Sayım
06:30 Lig Hatırası 88 - 89
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Moldova - Türkiye
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 İngiltere Premier Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Süper Lig Özetler
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 La Liga Özetler
09:20 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 İngiltere Premier Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:00 Stadyum
11:00 Spor Manşet
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Geri Sayım
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 Napoli - Inter
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt
15:45 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Napoli - Inter
16:40 Almanya Bundesliga Özetler
17:00 La Liga Özetler
17:45 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Merkezi
18:30 Ustalara Saygı
19:00 Spor Haftasonu
19:30 Galatasaray - Fenerbahçe
21:00 Dakika Skor
22:40 Stadyum