15 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

MİLLİ TAKIM
11.00 A Milli Takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İspanya'nın Barcelona kentine gidecekKafile, buradan otobüsle Andorra'ya geçecek
GALATASARAYSarı-kırmızılı takım hazırlıklarına milli futbolculardan yoksun devam edecek
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek
FENERBAHÇE-Sarı-lacivertli ekip, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
TRABZONSPOR-Hazırlıklar sürecek
2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ20: 00 Norveç - Faroe Adaları20: 00 Finlandiya - Lihtenştayn20: 00 Ermenistan - Yunanistan22: 45 İsviçre - Gürcistan22: 45 Danimarka - Cebelitarık22: 45 İspanya - Malta22: 45 Romanya - İsveç22: 45 Bosna-Hersek - İtalya
BASKETBOL-Euroleague-20: 00 CSKA Moskova - Fenerbahçe21: 00 Kızılyıldız - Asvel Villeurbanne22: 30 Olympiakos - Zalgiris23: 00 Valencia BC - Bayern Münih
VOLEYBOL- Vestel Venus Sultanlar Ligi- 18: 30 Beşiktaş - VakıfBank19: 30 Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları
BRAND SPORT SUMMIT 2019 sona erecek (Volkswagen Arena)12: 10 Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir açıklamalarda bulunacak16: 10 Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin açıklamalarda bulunacak