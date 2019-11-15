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15 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

6 saat önce

MİLLİ TAKIM11.00 A Milli Takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İspanya'nın Barcelona kentine gidecekKafile, buradan otobüsle Andorra'ya geçecekGALATASARAYSarı-kırmızılı takım hazırlıklarına milli futbolculardan yoksun devam edecekBEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar,...

15 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi, System.String[]

MİLLİ TAKIM

11.00 A Milli Takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İspanya'nın Barcelona kentine gidecek

Kafile, buradan otobüsle Andorra'ya geçecek

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarına milli futbolculardan yoksun devam edecek

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertli ekip, BTCTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

TRABZONSPOR

-Hazırlıklar sürecek

2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

20: 00 Norveç - Faroe Adaları

20: 00 Finlandiya - Lihtenştayn

20: 00 Ermenistan - Yunanistan

22: 45 İsviçre - Gürcistan

22: 45 Danimarka - Cebelitarık

22: 45 İspanya - Malta

22: 45 Romanya - İsveç

22: 45 Bosna-Hersek - İtalya

BASKETBOL

-Euroleague-

20: 00 CSKA Moskova - Fenerbahçe

21: 00 Kızılyıldız - Asvel Villeurbanne

22: 30 Olympiakos - Zalgiris

23: 00 Valencia BC - Bayern Münih

VOLEYBOL

- Vestel Venus Sultanlar Ligi-

18: 30 Beşiktaş - VakıfBank

19: 30 Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları

BRAND SPORT SUMMIT 2019 sona erecek (Volkswagen Arena)

12: 10 Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gloria Sports Arena CEO'su Elif Özdemir açıklamalarda bulunacak

16: 10 Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcu Nuri Şahin açıklamalarda bulunacak


Türk Hava Yolları, İstanbul, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:17 Kaynak: DHA
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