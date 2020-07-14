15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Böcek, mesajında, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin milli iradenin bir kez daha tecelli ettiği, milletin ülkesine, devletine, cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıktığı gün olduğunu belirtti.

15 Temmuz'da kahramanca direnerek demokrasi yolunda can veren şehitleri rahmet ve minnetle andığını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi, örnek bir mücadele sergileyen Türk Milletinin azmi, kararlılığı ve demokrasiye olan inancı sayesinde sonuçsuz kalmıştır. Sokaklarda direnip, tanklara karşı durarak bir demokrasi zaferine imza atan vatandaşlarımız tüm dünyaya hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini bir kez daha göstermiştir."

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise 15 Temmuz'un ülke tarihinin en büyük ihaneti olduğunu belirtti.

Türk Milleti'nin 15 Temmuz gecesi, İstiklal Savaşı ve Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı bir vatan olarak sahiplenme konusunda kararlılığını ortaya koyduğunu aktaran Tütüncü, milli iradeyi hiçe sayanların gerekli cevabı aldığını bildirdi.

Tütüncü, o geceden sonra kimsenin milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeceğini belirterek, "Milletimiz, o karanlık gecenin şafağını nasıl aydınlıkla buluşturmuşsa, ülkemizin bekasını tehdit eden ve geleceğimize ipotek koymak isteyen her türlü hainlere hangi isim altında ortaya çıkarsa çıksın yine gereken cevabı verecektir. Türk Milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla ortaya koyduğu bu duruşun karşısında hiçbir güç duramaz." ifadelerini kullandı.

ATB Başkanı Çandır

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'da halkın kendi iradesi dışında başka hiçbir iradeyi kabul etmeyeceğini, demokrasiye bağlı kalacağını gösterdiğini vurguladı.

Demokrasiye karşı yapılan her türlü girişim hukuksuz ve kabul edilemez olduğuna işaret eden Çandır, hiçbir güç milletin kararının üzerinde olmadığını kaydetti.

Çandır, 15 Temmuz'un yıl dönümünde başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını bildirdi.

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan

Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Türkiye'nin demokrasisine darbe yapmak isteyenlerin milletten gereken cevabı aldığını belirtti.

Türkiye'nin bekası ve milletin istikbali için canlarını hiç çekinmeden feda eden 251 şehidin tarihinden gelen kahramanlık ruhunu tüm dünyaya yeniden gösterdiğine dikkati çeken Ulucan, milletin iradesine yönelik her türlü girişimin karşısında olduklarını vurguladı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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