"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" - Son Dakika

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar ve Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyyüp Değer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

MAÜ Rektörü Prof. Dr. Özcoşar, mesajında ülkenin ve milletimizin iradesine, bağımsızlığına ve geleceğine kasteden taşeron örgütün imza attığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünü idrak ettiklerini belirtti.

Özcoşar, 15 Temmuz gecesi milleti için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahramanların asla unutulmayacağını kaydetti.

Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy da milletin 15 Temmuz direnişinin ülkenin birliği, beraberliği ve geleceğine kasteden hainlere karşı verdiği, tarihe geçecek destansı mücadele olduğunu bildirdi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç ise hain darbe girişiminin 4. yıl dönümüne girilmesine rağmen o günün izlerinin hafızalardaki yerini koruduğunu anlattı.

Kılıç, "Geçmişte yapılan ihanetler, 15 Temmuz darbe girişimi gibi birlik ve bütünlüğümüzü bozacak her türlü hileye başvuran bu çetelerin yapmış olduğu her ihanet, dün olduğu gibi bundan sonra da milletimizin dik duruşu ve imanıyla yok olmaya mahkumdur. Milletimizin ezici desteğiyle iktidara gelen AK Partimize, ülkemize ve milletimize, yine milletimizin vergileriyle alınan silah, tank ve uçaklarla saldırmaya kalkıştılar. 81 il tüm halkımızla beraber meydanlara indik ve hainlere, çıkarcılara, vatan millet düşmanlarına gerekli dersi verdik." ifadelerini kullandı.

AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Sancar, "Yurdumuzun alçaklara uğratılma teşebbüsü, son örneği olması temennimiz ve en büyük duamızdır. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramını tüm kalbimizle kutluyoruz." dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Değer, 15 Temmuz'un ülkeyi işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin hain kuklalar eliyle bağımsızlığa darbe vurmak, birliği tarumar etmek, tarihsel misyona son vermek için yaptığı kalkışmanın milletin güçlü iradesi sayesinde bozguna uğratıldığı tarihi bir gün olduğunu kaydetti.