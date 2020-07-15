15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Şırnak, Bingöl ve Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla programlar düzenlendi.

Şırnak, Bingöl ve Batman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla programlar düzenlendi.

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Şırnak'ta 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi'nde yapılan mevlit programında Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ardından 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki Şehitlik Anıtı'nın ziyaret edildiği programa, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da katıldı.

Silopi

Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mahallesi'nde şehit İbrahim Halil Barkın ve Ahmey Akyel ile PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Diyar Bilen ve Servet Bilen'in mezarları ziyaret edildi, dua okundu, karanfil bırakıldı.

İpekyolu Gümrük Müdürlüğü Lojmanları'ndaki camide de ilçe müftülüğünce 120 hatim duası okundu.

Programa, Kaymakam Can Kazım Kuruca, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş ile kamu kurum ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.

Bingöl

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ulu Cami'de öğle namazının ardından düzenlenen programda mevlit okundu.

Bingöl Müftüsü Ahmet Süzen'in şehitler için dua ettiği programın sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerince mevlit lokumu dağıtıldı.

Batman

15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünde FETÖ tarafından şehit edilen Batman Üniversitesi mezunu polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç adına yaptırılan mescidin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, şunları söyledi:

"Sizin çocuklarınızı, sizin silahlarınızı size karşı kullanıyor. Bu herhangi bir düşmanın yapacağı bir şey değil çok daha ağır bir şeydir. Anadolu'nun fakir insanlarının parasını aldılar. Hiçbir kutsalları yok, tek kutsalları kendilerini iktidara taşımak. Anadolu'nun temiz çocuklarını alıp beyinlerini 15 Temmuz akşamı kendi insanı öldüren ve bombalayan birer mankurta çevirdiler. Bu yüzyılın kötülük hareketini çok iyi algılamalı ve buna benzer oluşumlara bundan sonra asla fırsat vermemeliyiz. Bizim için gerçekten ilk ve en önemli sadakat devlete olan sadakattir. Devlete sadakati olmayan hiçbir yapı ile asla ama asla bir arada olmamız mümkün değildir."

Konuşmadan sonra Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehit polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın mezuniyet diplomasını İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'a takdim etti.

Açılışı yapılan mescitte şehitler için mevlit okutuldu.

Vali Şahin ve AK Parti Batman İl Başkanı A. Akif Gür, Karşıyaka Mahallesi'nde Bozooğulları Mezarlığı'ndaki şehitlerin kabrini ziyaret etti, dua etti.

Batman, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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