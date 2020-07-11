15 Temmuz için anlamlı etkinlikler düzenlenecek - Son Dakika

Düzce Üniversitesi; Ülkemizin varlığına, birliğine ve demokrasisine kast eden 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak, vatanımız uğruna canlarını vermiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anmak, halkımızın demokrasi zaferini bir kez daha vurgulamak amacıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi anlamlı etkinlik düzenleyecek.



Etkinlikler çerçevesinde, Düzce Üniversitesi Rektörlüğünce ilk olarak 14 Temmuz 2020 Salı günü, saat 14.00'da " Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Zaferi" başlıklı online konferans gerçekleştirilecek. Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Hüsrev Çelik ile 15 Temmuz Gazisi Ferhat Gökmen'in konuşmacı olarak katılacağı konferans, https://3b.duzce.edu.tr/b/ahm-tjm-yuw internet adresinden yayınlanacak. Konferansta; darbenin başarısız olmasında devlet-millet bütünleşmesinin, halkın demokrasiye bağlılığının ve milletin direnişinin önemi ortaya konacak, tüm şehit ve gazilerimiz bir kez daha anılacak.



Düzce Üniversitesi'nin 15 Temmuz programı kapsamında bir diğer etkinliği, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" başlıklı online fotoğraf sergisi olacak. Anadolu Ajansı'nın destekleriyle düzenlenecek sergide, 15 Temmuz'da yaşananların zihinlerde bir kez daha canlanması ve etkinlik katılımcılarında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Sergiye, 14-21 Temmuz 2020 tarihleri arasında http://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilecek.



Düzce Üniversitesi'nin 15 Temmuz programları kapsamındaki bir diğer etkinliği ise "15 Temmuz Şehitleri Anısına Dr. Yusuf Parlak'ın Tarımsal Atıklardan Elde Edilmiş El Yapımı Kağıtlarda Ebru" başlıklı sergi olacak. 14-21 Temmuz 2020 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek sergi, http://sanalsergi.duzce.edu.tr/ internet adresinden ziyaretçilere açık olacak. - DÜZCE