15 Temmuz ruhuyla rafting ve tırmanış yaptılar - Son Dakika

15 Temmuz ruhuyla rafting ve tırmanış yaptılar

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü ile Erzurum GSİM Aziziye Gençlik Merkezi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde önemli bir etkinliğe imza attı.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü ile Erzurum GSİM Aziziye Gençlik Merkezi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde önemli bir etkinliğe imza attı.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Erzurum'da çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü ile Erzurum GSİM Aziziye Gençlik Merkezi önemli bir etkinliğe imza attı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi gönüllü gençleri ve üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dolu dolu bir gün yaşadılar.


Aziziye Gençlik Merkezi Liderleri Yaser Taşkesenlioğlu ile Yavuz Selim Turgut'un organize ettiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında gönüllü gençler Kars Kapı Şehitliği ziyareti yaparak şehitlerimizi dualarla andılar. Günün anlam ve önemini gençlerle söyleşi yaparak anlatan gençlik liderleri bize emanet edilen bu güzel ülkemiz için en iyi şekilde çalışarak vatanımıza faydalı olmaya çalışmamız gerektiğini söylediler. 15 Temmuz 'da yapılan hain darbe girişiminden bahseden gençlik liderleri bu topraklardan bu ülkenin vatandaşı olarak rahatlık aramamamız gerektiğini ömrümüzün sonuna kadar bizi bölmek isteyenlerle mücadele edecekleri için çok çalışarak güçlü ve diri olmaları gerektiğini anlattılar.


Önce rafting sonra duvar tırmanışı


Atatürk Üniversitesi Spor Kulübünün 15 Temmuz anısına yapmış olduğu organizasyona katılan Aziziye Gençlik Merkezi gençleri Tırmanma Duvarı'nda hünerlerini sergileyip kano ve Rafting etkinliğinde yarıştılar. Gençler, Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Yöneticisi ve Doğa Sporları Antrenörü Yunus Emre Karaca nezaretinde rafting ve duvar tırmanışında hünerlerini sergiledi.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, "Kurum olarak Valimiz Okay Memiş öncülüğünde 23 Temmuz Erzurum Kongresinin 100'üncü yılında olduğu gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe de kurum olarak büyük katkılar sağladık. Sporcularımızın ve gençlerimizin başarılı gösterilerini alkışlıyorum. Gençlik Liderlerimizi ve gönüllü gençler ile antrenörlerimizi kutluyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 15 Temmuz ruhuyla rafting ve tırmanış yaptılar - Son Dakika Spor
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