"15 Temmuz Türk Milleti'nin ihanet şebekesine karşı sergilediği dik duruşun yıl dönümüdür" - Son Dakika

"15 Temmuz Türk Milleti'nin ihanet şebekesine karşı sergilediği dik duruşun yıl dönümüdür"

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "15 Temmuz 2016 gecesi alçak FETÖ örgütü mensubu bir gurup darbeci askerin gerçekleştirdiği hain kalkışma aslında sıradan bir darbe girişimi değildi.

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "15 Temmuz 2016 gecesi alçak FETÖ örgütü mensubu bir gurup darbeci askerin gerçekleştirdiği hain kalkışma aslında sıradan bir darbe girişimi değildi. FETÖ'cü teröristler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan tam anlamıyla ülkemize yönelik bir işgal girişimiydi" dedi.

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15 Temmuz hain darbe girişiminin hazırlıklarının vatan haini Fettullah Gülen liderliğinde 40 yıldır süren bir çalışma olduğunu belirten AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, "Darbe yaparak, seçilmiş bir Cumhurbaşkanını ve seçilmiş bir parlamentoyu etkisiz bırakarak ülkeyi ele geçireceğini düşünen bu alçakların, oysa unuttukları bir şey vardı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, bir Türk Dünya'ya bedeldir. İman dolu yüreğe sahip olan aziz Türk milletinin, şehit kanlarıyla kazanılan bu toprakların bölünmemesi için, dalgalanan şanlı bayrağımızın inmemesi için, ezanımızın susmaması için gerektiğinde tereddüt etmeden canlarını feda edebileceklerini unutmuşlardı. Vatan demek biz Türkler için çok şey demektir. Demokrasi tarihimizin kara lekesi olan o gece birileri ayağında terlik, elinde kahvesi ile tv başında gelişmeleri izlerken, birileri para için Atm'lere, yakıt için benzin istasyonlarına, gıda için marketlere koşarken, Allah'a şükürler olsun ki, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 251 şehidimiz ve 2196 gazimiz başta olmak üzere o karanlık gecede meydanları, caddeleri, sokakları doldurarak tankları durduran, uçak ve helikopterleri taş atarak durdurmaya çalışan, gerçek vatan evlatlarının sayesinde o hainlere ülke teslim edilmedi" diyerek şehitlere rahmet dileyerek gazilere minnettar olduklarını söyledi.


"O girişim bir nebze başarılı olsaydı şundan emin olun ki bizim de durumumuz Suriye ve Irak gibi olurdu" diyen Yavuz 15 Temmuz'un adeta yeniden diriliş olduğunu kaydetti. - AYDIN

Milletvekili, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel '15 Temmuz Türk Milleti'nin ihanet şebekesine karşı sergilediği dik duruşun yıl dönümüdür' - Son Dakika

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