15 yaşındaki tenisçi Venus Williams'ı eledi - Son Dakika
Son Dakika Spor 15 yaşındaki tenisçi Venus Williams'ı eledi - Son Dakika Spor

15 yaşındaki tenisçi Venus Williams'ı eledi

6 saat önce

Avustralya Açık tek kadınlar kategorisi ilk tur maçında Venus Williams, 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

15 yaşındaki tenisçi Venus Williams'ı eledi, System.String[]

Avustralya Açık tek kadınlar kategorisi ilk tur maçında Venus Williams, 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff'a 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.


Sezonun ilk Grand slam turnuvası olan ve bu yıl 108. kez düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası, tek erkekler ve tek kadınlar maçlarıyla start aldı. İlk tur mücadelelerine tek kadınlar kategorisinde yarışan 15 yaşındaki Birleşik Amerikalı tenisçi Cori Gauff damga vurdu. Genç sporcu, turnuvada ilk maçında karşılaştığı Venus Williams'ı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek, 39 yaşındaki tenisçiyi turnuvanın dışına itti.


Ayrıca tek kadınlar kategorisinde Avustralya Açık'ın son şampiyonu Japon raket Naomi Osaka, ilk turda karşı karşıya geldiği Çekyalı tenisçi Bouzkova'yı 2-0 ile geçerek ismini üst tura taşımayı başardı.


Tek erkeklerde ise İsviçreli tenisçi Federer, ikinci tura çıkan bir diğer isim oldu. Dünya 3 numarası Federer, ilk müsabakasında Amerikalı Steve Johnson'ı 6-3, 6-2, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. - İSTANBUL

Venus Williams, Avustralya, Tenis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk Telekom'un internet servisleri çöktü!
Yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu ve kum fırtınası vurdu Son dakika: İnternet servisleri çöken Türk Telekom'dan açıklama: Sorun siber saldırı kaynaklı Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:34:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 yaşındaki tenisçi Venus Williams'ı eledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]