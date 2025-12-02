"Mobilyacı Mehmet" olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı - Son Dakika
"Mobilyacı Mehmet" olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı

"Mobilyacı Mehmet" olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı
02.12.2025 13:19  Güncelleme: 13:38
"Mobilyacı Mehmet" olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik suçlardan hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 15 yıldır firari olarak aranan Süleyman Kaya (45) yakalandı. Kaya'nın etrafında "Mobilyacı Mehmet" olarak tanındığı kuzenine ait kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıktı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ve 9. JASAT Timi tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, S.K.'nın Davutlar Mahallesi sanayi bölgesinde başkasına ait kimlik bilgileriyle saklandığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, zanlı hakkında, Diyarbakır Ağır Ceza İlamat Masası'nın 04.10.2011 tarih ve 2011/1-2243 sayılı kararıyla "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak (PKK/KCK)", İskenderun 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08.11.2024 tarih ve 2024/621 sayılı, İskenderun 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 02.02.2024 tarih ve 2024/529 sayılı kararlarıyla "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçlarından aranmasının sürdüğü tespit edildi.

KENDİNİ "MOBİLYACI MEHMET" OLARAK TANITMIŞ

Bölgedeki vatandaşların zanlıyı yaklaşık 8 yıldır, "Mobilyacı Mehmet" olarak tanıdığı, Kaya'nın kendisini kuzenine ait M.G. kimlik bilgileriyle tanıtarak çevrede güven kazandığı ortaya çıktı. Firarinin ayrıca Y.A. isimli kadınla resmiyete geçmeyen bir birliktelik yaşadığı ve bu ilişkiden iki çocuğunun bulunduğu belirlendi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Kaya, işlemlerinin ardından kesinleşmiş müebbet hapis cezasının infazı için Söke Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Süleyman Kaya, Kuşadası, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Terör, Aydın, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 'Mobilyacı Mehmet' olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı - Son Dakika

12:20
SON DAKİKA: "Mobilyacı Mehmet" olarak biliniyordu, müebbetten arandığı ortaya çıktı - Son Dakika
